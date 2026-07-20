Dünya Kupası finalinin ardından kaybeden Arjantin cephesinde büyük üzüntü yaşanırken teknik direktör Lionel Scaloni, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Finale kadar gelmenin kolay olmadığını belirten Scaloni, futbolcularının turnuva boyunca gösterdiği özveriye dikkat çekti.

"BU OYUNCULARA MİNNETTARIM"

Yaşadığı hüznü saklamayan Arjantinli teknik adam, "Şu anda üzgünüm ancak her şeyden önce bu çocuklara sonsuz bir minnet duyuyorum. Buraya kadar ulaşmak son derece zordu ve onlar bunun için çok büyük bir emek verdi" ifadelerini kullandı.

"YENİLGİDE DE BÜYÜK KALMALIYIZ"

Başarılı dönemlerde olduğu gibi zor anlarda da doğru tavrı sergilemeleri gerektiğini söyleyen Scaloni, takımına birlik mesajı verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Kazandığımız zaman nasıl büyük davranıyorsak, kaybettiğimizde de aynı olgunluğu göstermek zorundayız. Bu süreçte neler başardığımızı unutmamalı ve geçmişte ortaya koyduğumuz başarıları hatırlamalıyız" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK"

Oyuncularının sahada mücadeleden kaçmadığını vurgulayan Lionel Scaloni, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu takım son ana kadar mücadele etti ve sahip olduğu her şeyi sahaya koydu" sözleriyle açıklamasını tamamladı.