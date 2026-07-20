Luis de la Fuente: 'Maç daha önce bitebilirdi'

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanya'da teknik direktör Luis de la Fuente, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının ortak bir oyun anlayışına inanarak hareket ettiğini vurgulayan İspanyol teknik adam, takım içerisindeki birlikteliğin kazanılan başarılarda önemli rol oynadığını dile getirdi.

"BU NESİLLE GURUR DUYUYORUM"

Futbolcularına övgüler yağdıran De la Fuente, "Bir fikir etrafında büyüyen, o fikre bağlı kalan ve her geçen gün onu daha ileri taşıyan bu nesille büyük gurur duyuyorum. Olağanüstü yeteneklere sahipler. Hepsi çok iyi ve büyük futbolcular. Aynı zamanda bir takımın ve ailenin nasıl olması gerektiğini de gösterdiler. Onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası zaferinin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten deneyimli çalıştırıcı, yaşadığı duyguları anlatmakta zorlandığını söyledi.

De la Fuente, "Çok heyecanlıyım. Geriye dönüp baktığımda bu futbolcularla birlikte her şeyi kazandığımızı görüyorum. Gerçekten her şeyi başardık" dedi.

"MAÇ DAHA ÖNCE BİTEBİLİRDİ"

Final karşılaşmasını da değerlendiren Luis de la Fuente, İspanya'nın bulduğu fırsatlarla sonuca daha erken ulaşabileceğini savundu.

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in performansına dikkat çeken De la Fuente, "Bence maçın sonucu çok daha erken belli olmalıydı. Emiliano Martinez'in yaptığı kurtarışlar, karşılaşmayı daha önce kazanmamızı engelledi" şeklinde konuştu.

"ON KİŞİYE KARŞI OYNAMAK DA KOLAY DEĞİL"

Rakibin kırmızı kart görmesinin ardından maçın kolaylaşmadığını belirten İspanyol teknik adam, final karşılaşmalarında baskının her zaman yüksek olduğunu ifade etti.

De la Fuente, "Bu bir Dünya Kupası finaliydi. Rakibiniz on kişi kalsa bile zorlanmanız normal. Böyle karşılaşmalarda her türlü senaryoya hazır olmanız gerekir. Biz de sahada yaşanabilecek her şeye hazırlıklıydık" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, 2023 UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024'ün ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanarak kısa sürede üçüncü büyük şampiyonluğuna ulaştı.