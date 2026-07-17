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N'Golo Kante'den flaş milli takım kararı

N'Golo Kante'den flaş milli takım kararı

17.07.2026 15:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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N'Golo Kante'den flaş milli takım kararı

Fransa Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayacağı öne sürüldü.

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Fransa Milli Takımı'nın tecrübeli futbolcusu N'Golo Kante'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe forması giyen Deneyimli orta sahanın 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından milli formaya veda etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

DÜNYA KUPASI SONRASI VEDA

L'Equipe'in haberine göre; N'Golo Kante, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Fransa Milli Takımı kariyerini sonlandıracağını açıklayacak.

UZUN YILLAR MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2016 yılında Fransa Milli Takımı formasını giymeye başlayan Kante, mavi-beyazlı ekiple 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2022 Dünya Kupası'nı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Deneyimli orta saha, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fransız yıldızdan veya Fransa Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

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