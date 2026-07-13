Pedro Porro: 'Maça maksimum düzeyde odaklanmış durumdayız'

İspanyol sağ bek Pedro Porro, Dallas kentindeki Cotton Bowl Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde soruları yanıtladı.

26 yaşındaki oyuncu, "Fransa, Boston'da olduğu maç hariç saat dilimi değiştirmedi, siz ise 10 bin kilometre daha fazla uçtunuz. Bunu nasıl kaldırıyorsunuz?" sorusuna, "Kendi adıma konuşursam çok hissetmiyorum. Günden güne seyahat ediyoruz, yukarı aşağı gidiyoruz, kaç kilometre yaptığımıza bakmıyoruz bile. Şimdi bu maç için toparlanabildik ve yarınki maça maksimum düzeyde odaklanmış durumdayız" yanıtını verdi.

Teknik direktör Luis de La Fuente'nin kendileri için önemine değinen Porro, "Her şeyden önce, bize bir aile olduğumuzu aşıladı. Bana ilk dakikadan itibaren her zaman o güveni verdi. Oynasan da oynamasan da önemli olduğunu hissettiriyor. Bu, bir insan hakkında çok şey anlatır" dedi.

Porro, "İspanya'nın oynadığı diğer Dünya Kupası yarı finalinden ne hatırlıyorsun?" sorusu üzerine, "Köyümde izledim çünkü çok küçüktüm. Tek hatırladığım Dünya Kupası'nı kazandığımızda köyümdeki İspanya Meydanı'ndaki havuzda yüzüyordum. Bir Dünya Kupası yarı finalinde oynayabilme sırası bana gelirse bu bir rüyanın gerçekleşmesi olur. Bunun için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Maçın favorisinin olmadığını aktaran Porro, "Bence ikisi de harika milli takımlar. Yarın çok güzel bir maç olacak, aynı zamanda çok zor olacak. Bir Dünya Kupası yarı finalinde oynuyorsan her zaman özeldir. Karşındaki rakip kim olursa olsun her zaman iyi bir rakip olacaktır çünkü buraya kadar iyi bir kupa serüveni getirmiştir. Bu maçta oynamak bize ekstra bir motivasyon veriyor. Özellikle de bu Dünya Kupası'nın en iyi takımlarından biri olduğunu bildiğimiz Fransa'ya karşı. Kesinlikle hazır olacağız" diye konuştu.

BAENA: "HER ŞEY BİZİM LEHİMİZE"

İspanyol kanat oyuncusu Alex Baena ise "Dünyanın en iyi iki milli takımının karşı karşıya geleceği çok güzel bir maç olacak. Seyircilerin kesinlikle keyif alacağı, seyir zevki yüksek bir müsabaka. Onlara karşı daha önce defalarca oynadık. Her şey bizim lehimize ve umarım yarın da aynısı olur" ifadelerini kullandı.

İki takımın da çok iyi hücum yeteneği olduğunu vurgulayan Baena, "Biz kazanalım da, sonuç ne olursa olsun fark etmez. Eğer goller olacaksa, umarım bu gollerin çoğu bizim tarafımızdan gelir" dedi.

Baena, bugün Lamine Yamal'ın doğum günü olduğunun hatırlatılması üzerine, "Onunla sahayı paylaşmak, onunla oynamak çok kolay. Sahip olduğu yeteneği, seviyesini biliyoruz. Bunu yavaş yavaş daha da fazla gösterecektir. Saha dışında ise süper keyifli birisi; çok güler, şakalar yapar. Bizimle olmasından dolayı çok mutlu ve neşeliyiz. Umarım daha da büyümesine yardımcı olabiliriz" şeklinde görüş belirtti.

Fransa karşısında topa sahip olmaya çalışacaklarını belirten Baena, "Onlar topa sahip olduklarında ve hücum geçişleri yaptıklarında daha rahatlar. Ama biz her maçta yaptığımızı yapmaya çalışacağız, topa sahip olmak, rakibe avantaj sağlamamak için mümkün olduğunca az top kaybı yapmak. Umarım yarın bunu çok daha iyi kontrol edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.