Rodrigo De Paul: 'Messi bu Dünya Kupası'nda keyif alarak oynuyor'

Atlanta United Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Rodrigo De Paul, Dünya Kupası'nda forma giymenin tüm takımın hoşuna gittiğini belirtti.

Her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu dile getiren De Paul, "Biz bunu her zaman böyle gördük. Karşımızda daha önce hiç karşılaşmadığımız güçlü bir rakip var. Onlar da Dünya Kupası'nda tıpkı bizim gibi çok iyi işler yaptı. Çok güzel bir maç olacak. Tabii ki bu tür maçları oynamayı seviyoruz. Bulunduğumuz konum itibarıyla böyle maçlardan keyif alıyoruz, bu yüzden yarına hazırız" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Lionel Messi'yle ilgili soruyu yanıtlayan De Paul, yıldız futbolcuyu çok sevdiğini belirterek "Onu sahada keyif alırken görmek beni çok mutlu ediyor. Bu formayla çok şey yaşadı, çok mücadele etti. Bence bu Dünya Kupası'nda tamamen keyif alarak oynuyor. Zihniyetini, nasıl hazırlandığını, her maçı nasıl yaşadığını hepimiz biliyoruz. Arkadaşı olarak onu mutlu ve keyif alırken görmek beni çok mutlu ediyor" açıklamasında bulundu.

Dünya Kupası finali oynamaya bir maç uzakta olmalarının kendisini çok heyecanlandırdığını sözlerine ekleyen De Paul, şunları söyledi:

"Bundan daha güzel bir motivasyon olamaz. Endişeler tabii ki her zaman olacaktır çünkü çok büyük bir takımla, harika oyunculara sahip, harika bir teknik direktöre sahip bir takımla oynuyoruz. Ancak bu tür endişeler işin bir parçası. Biz bu endişeleri kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Yarın kesinlikle tüm dünya maçı izleyecek, çok güzel bir gösteri olacak, keyif almaya çalışacağız. Umarım en iyi taraf kazanır."