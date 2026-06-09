Senegal ve Özbekistan'a ABD'de yoğun güvenlik araması

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'ye gelen Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri, yoğun güvenlik kontrolleriyle karşılaştı.

Afrikalı bir spor muhabiri tarafından X sosyal medya platformundan paylaşılan görüntülerde, Senegal Milli Takımı futbolcularının uçaktan iner inmez yoğun bir aramadan geçtikleri görülüyor.

Görüntülerde, futbolcular terminale gitmeden önce tek tek güvenlik birimleri tarafından detaylı aramadan geçiriliyor.

🇸🇳 Senegal national team players underwent security screening on the airport tarmac upon arrival in the US ahead of the FIFA World Cup pic.twitter.com/XjQ7RbvlR9 — Anadolu English (@anadoluagency) June 8, 2026

SENEGAL'DEN SONRA ÖZBEKİSTAN

Turnuva öncesi New York kentinde Hollanda ile hazırlık maçı yapmak için stada gelen Özbekistan kafilesi de benzer bir muameleye maruz kaldı.

Milli takımı otobüsünden inen futbolcular ve görevliler, polis köpekleri eşliğinde arandıktan sonra stada giriş yapabildi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak. Özbekistan turnuvada ilk kez mücadele edecek.