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Trump'tan Infantino'ya Dünya Kupası çağrısı: 'Ben hayattayken bunu tekrar yapmalıyız'

Trump'tan Infantino'ya Dünya Kupası çağrısı: 'Ben hayattayken bunu tekrar yapmalıyız'

20.07.2026 12:02:00
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Cumhuriyet Spor
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Trump'tan Infantino'ya Dünya Kupası çağrısı: 'Ben hayattayken bunu tekrar yapmalıyız'

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası'nı yeniden düzenlemek istediklerini söyledi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya çağrıda bulunan Trump, "Bunu tekrar yapmalıyız ve ben hayattayken yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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2026 Dünya Kupası, İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlandı. Dev finalde Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in golüyle yenen İspanya, tarihinde kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı. İspanya ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu 2010'da yaşamıştı.

Turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump, İspanya ile Arjantin arasında oynanan finali MetLife Stadyumu'nda takip etti. Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte kupa seremonisinde de yer aldı.

Trump, FOX Sports'a verdiği röportajda Dünya Kupası'nı yeniden düzenlemek istediklerini söyledi. Trump açıklamasında, "Rakamlara bakılırsa, bunu hemen tekrar talep edeceğiz. Ama şoku önlemek için, önce bizi duyurabilirsiniz, belki sonrakiler için de hatta bir sonrakiler için de. Ama bunu tekrar yapmalıyız ve ben hayattayken yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası için Trump ayrıca, "Dünya Kupası'nda yaşananlara benzer bir şeyin daha önce hiç yaşandığını sanmıyorum. Muhteşemdi. İzlemesi çok güzeldi ve bu konuda Gianni'ye gerçekten büyük övgülerimi sunuyorum" dedi. 

İlgili Konular: #Donald Trump #2026 Dünya Kupası #Gianni Infantino

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