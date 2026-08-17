10 yıl önce kaybolan kedi, sahibinin 30. yaş gününde evine döndü

Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde 10 yıl önce kaybolan bir kedi, sahibinin 30. yaş gününde gelen sürpriz telefonla ailesine kavuştu.

Şimdi 13 yaşında olan Charlie adlı tekir kedi, 2016 yılında sahipleri Lucy ve Hannah Robertson'ın taşınmasından kısa süre sonra ortadan kaybolmuştu.

Dışarıda dolaşmaya alışkın olan Charlie, ailenin Newbridge'den birkaç kilometre uzaklıktaki Abercarn'a taşınmasından yalnızca üç gün sonra evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

İZİNE RASTLANAMADI

Lucy ve Hannah, Charlie'yi bulabilmek için aylarca çevrede arama yaptı, sosyal medyada ilanlar yayımladı ve gelen ihbarları değerlendirdi. Ancak tüm çabalarına rağmen kedinin izine rastlanamadı.

Lucy, o dönemi, “Çok üzücüydü. Bir aracın çarpmış olmasından ya da artık hayatta olmamasından korkuyorduk” sözleriyle anlattı.

Yıllar geçmesine rağmen aile Charlie'nin bulunabileceğine dair umudunu tamamen kaybetmedi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

BBC'de yer alan habere göre, beklenmedik gelişme 29 Temmuz'da, Lucy'nin 30. yaş gününde yaşandı. Abercarn'daki bir veteriner kliniği Hannah'yı arayarak Charlie'nin bulunduğunu söyledi.

Yakınlarda yaşayan bir kişi, çalılıkların arasında yaşayan ve sahipsiz olduğunu düşündüğü Charlie'yi fark etmişti. Kediyi birkaç hafta boyunca besleyen kişi, daha sonra veterinere götürdü.

Veterinerler Charlie'nin mikroçipini taradığında sahibinin iletişim bilgilerine ulaştı. Kedinin tam 10 yıldır kayıp olduğunu öğrenen veterinerlerin de şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

SAHİPLERİNİ HEMEN TANIDI

Ailenin en büyük sürprizlerinden biri ise Charlie'nin onları unutmamış olmasıydı. Lucy, kedilerinin kendilerini 'hemen tanıdığını' belirterek, “Bunu beklemiyorduk, gerçekten çok güzeldi,” dedi.

Üstelik Charlie'nin 10 yılı sokakta geçirmiş olabileceğini düşündürecek ciddi bir sağlık problemi de bulunmadı. Veteriner kontrolünde sağlıklı olduğu, tüylerinin bakımlı göründüğü ve genel durumunun oldukça iyi olduğu belirlendi.

Hannah, Charlie'nin kayıp olduğu 10 yıl boyunca nerede yaşadığının muhtemelen hiçbir zaman öğrenilemeyeceğini belirterek, “Belli ki bir maceraya çıkmıştı,” dedi.

Charlie şimdi yeniden ev yaşamına ve ailenin diğer hayvanlarına alışmaya çalışıyor. Lucy, sürecin biraz zaman aldığını, ancak kedinin özellikle yemekten ve ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi.