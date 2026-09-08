11 Eylül belgeleri ortaya çıkardı: Halk yıllarca yanıltıldı mı?

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, 11 Eylül saldırıları sonrası kentteki hava kalitesine ilişkin 170 bin sayfadan fazla belgenin incelendiği belirtildi.

New York Belediyesinin de bunları kamuoyuna açıklayacağı kaydedilen haberde, saldırıların ardından New Yorklulara yıkılan kulelerin çevresindeki havanın solunmasının güvenli olduğunun defalarca söylendiği aktarıldı.

Haberde, saldırılardan 10 ay sonra bile sağlık yetkililerinin asbest bulunduğuna dair kanıtlar tespit ettiğine dikkat çekilerek, belgelerin New Yorkluların yıkılan kulelerin olduğu bölgeye güvenli hale gelmeden dönmeleri yönünde talimat verildiği görüşünü güçlendirdiği vurgulandı.

Bu durumun, işçileri ve bölge sakinlerini tehlikeli toksinlere maruz bırakmış olabileceği belirtilen haberde, belgelerin yayımlanmasının, kenti yeni davalara maruz bırakabileceği ve 11 Eylül'den sonra hastalananların tazminat fonlarına başvurularında yardımcı olabileceğine işaret edildi.

Haberde, "Saldırılarla bağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısının, 11 Eylül'de hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişiden daha fazla olduğuna inanılıyor. Bu kişiler akciğer ve kan kanserleri ile kalp ve solunum hastalıklarına yenik düşüyor" ifadeleri kullanıldı.