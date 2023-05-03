14 yaşındaki Sırp öğrenci, en az dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 14 yaşındaki bir öğrenci 'babasının silahını kullanarak' ilkokulda en az dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü.
Sırbistan İçişleri Bakanlığı, başkent Belgrad'da yer alan Vladislav Ribnikar ilkokulunda meydana gelen silahlı saldırıda sekiz öğrenci ve bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tanjug'un aktardığına göre, meydana gelen silahlı saldırıda altı çocuk ve bir öğretmen de yaralandı.
Olayın, okulun öğrencisi olduğu belirtilen 14 yaşındaki bir çocuğun etrafa ateş açmasıyla gerçekleştiği bildirildi.
Çocuğun önce öğretmenini vurduğu, ardından da diğerlerini hedef aldığı belirtildi.
Çocuk olay yerinde tutuklanarak, polisler tarafından götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan sandıktan 'mezar' çıkardı
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Erdoğan'ın eski metin yazarı: Yüzündeki farklı ifade...
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları
- Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi
- SMS bombardımanı
- Son sonuçlar paylaşıldı: İlk turda bitmese bile...