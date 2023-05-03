14 yaşındaki Sırp öğrenci, en az dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 14 yaşındaki bir öğrenci 'babasının silahını kullanarak' ilkokulda en az dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:08
14 yaşındaki Sırp öğrenci, en az dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü
Abone Ol google-news

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, başkent Belgrad'da yer alan Vladislav Ribnikar ilkokulunda meydana gelen silahlı saldırıda sekiz öğrenci ve bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tanjug'un aktardığına göre, meydana gelen silahlı saldırıda altı çocuk ve bir öğretmen de yaralandı.

Olayın, okulun öğrencisi olduğu belirtilen 14 yaşındaki bir çocuğun etrafa ateş açmasıyla gerçekleştiği bildirildi.

Çocuğun önce öğretmenini vurduğu, ardından da diğerlerini hedef aldığı belirtildi.

Çocuk olay yerinde tutuklanarak, polisler tarafından götürüldü.


Sırbistan silahlı saldırı

İlgili Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: AB, Kosovalı Sırpların sesini duymuyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: AB, Kosovalı Sırpların sesini duymuyor
Sırbistan, AB'nin Kosova kararını tepkiyle karşıladı

Sırbistan, AB'nin Kosova kararını tepkiyle karşıladı
Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic: Ülkemizi savaşa sürüklemek istiyorlar

Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic: Ülkemizi savaşa sürüklemek istiyorlar

En Çok Okunan Haberler