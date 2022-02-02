15 yıl önce kaybolan kız çocuğunun soruşturmasında yeni gelişme

02 Şubat 2022 Çarşamba, 16:39

Portekiz'de 2007 yılında kaybolan üç yaşındaki İngiliz Madeleine McCann'nin soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın başlamasının üzerinden 15 yıl geçmiş olsa da kayıp kızın izine hala rastlanamadım.

Alman polisinin olayın baş şüphelisi olarak adlandırdığı 44 yaşındaki Christian Brueckner'in cep telefonu kayıtları olaya dair yeni ipuçlarını ortaya çıkardı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, cep telefonundan elde edilen veriler, olayın yaşandığı esnada Brueckner'in nerede olduğunu ortaya koydu.

"SADECE 5 DAKİKA MESAFEDEYDİ"

Şu anda cinsel saldırı suçu nedeniyle Almanya'da bir hapishanede bulunan Brueckner'in olayın yaşandığı yerden sadece 5 dakika uzaklıkta olduğu öne sürüldü.