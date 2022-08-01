2 akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye’de 2 akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Humus- Tartus karayolu üzerindeki Arzouna Köprüsü’nde 2 akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, ulaşımda aksamaların yaşandığı ifade edildi.
İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, yaralıların ise Tartus şehrindeki Al- Basel Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
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