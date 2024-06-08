2 bin 800'ü aşkın lego çalıp internette satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

ABD'nin California eyaletinde, 2 bin 800'den fazla "lego" markalı oyuncak çalıp internette satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 09:57
2 bin 800'ü aşkın lego çalıp internette satmaya çalışan 2 kişi yakalandı
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ABD'nin NBC News televizyonundaki habere göre, bölge polisi, California'da Aralık 2023'ten beri araştırılan lego hırsızlığına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, olayla bağlantılı 71 yaşındaki Richard Siegel ve 39 yaşındaki Blanca Gudino'nun hırsızlık suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

İNTERNETTE SATMAYA ÇALIŞTILAR

Gözaltına alınanların evinden tanesinin değeri 20 ile 1000 dolar arasında değişen 2 bin 800'den fazla lego çıktığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin söz konusu legoları internette satmaya çalıştığı aktarıldı.


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