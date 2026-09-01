20 kişi için arama çalışmaları sürüyor… Filo Jet enkazında kritik aşama: TCG Işın giriş noktası arıyor

Girne açıklarında batan ve deniz tabanında yaklaşık 514 metre derinlikte bulunan Filo Jet’in enkazına yönelik arama çalışmaları başladı.

TCG Işın tarafından yürütülen operasyonda, uzaktan kumandalı sualtı robotu ilk olarak enkazın çevresini ve üzerini ayrıntılı şekilde tarayacak. Görüntüleme çalışmasının ardından, enkazın içine girilebilecek güvenli bir noktanın belirlenmesi hedefleniyor.

ROBOTİK KOL DA KULLANILACAK

TCG Işın’ın kullandığı sualtı robotunun yalnızca görüntüleme özelliği bulunmuyor. Robot üzerinde, nesneleri kavrayıp taşıyabilen robotik kol da yer alıyor.

Bu sistemin enkaz çevresindeki parçaların incelenmesi, gerekli görülmesi halinde kaldırılması ve arama çalışmalarını engelleyen unsurların uzaklaştırılması amacıyla kullanılabileceği belirtildi.

Çalışmaların ikinci aşamasında koşulların uygun olması halinde robotun Filo Jet’in içine girerek kapalı bölümleri görüntülemesi planlanıyor.

KRİZ MASASINDAN TCG IŞIN’A ZİYARET

KKTC’nin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve kriz masasının diğer üyelerinden oluşan heyetin, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere TCG Işın’a gitmesi bekleniyor.

Enkazdan elde edilecek ilk görüntü ve bilgilerin akşam saatlerinde kriz masasına iletilmesi öngörülüyor.

ÖNCE ENKAZIN KONUMU, ARDINDAN GİRİŞ NOKTASI BELİRLENECEK

TCG Işın Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, operasyonun ilk aşamasında batığın deniz tabanındaki kesin konumunun belirlenerek teşhis edileceğini, ardından uzaktan kumandalı sualtı aracıyla enkazın çevresinde ve üzerinde ayrıntılı arama yapılacağını açıklamıştı.

TCG Işın, derin deniz arama sistemleri, yandan taramalı sonar, çok bimli iskandil sistemi ve 3 bin metreye kadar derinliğe inebilen uzaktan kumandalı sualtı aracıyla operasyonda görev yapıyor.

20 KİŞİ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Girne’den Taşucu’na gitmek üzere 30 Ağustos’ta hareket eden Filo Jet, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora olmuştu.

Deniz tabanına yaklaşık 514 metre derinlikte oturduğu belirlenen gemide 8 kişi yaşamını yitirdi. Güncellenen yolcu listesine göre 20 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Kazanın nedenlerine ve gemide olası ihmallere ilişkin polis soruşturması da sürüyor. Gemi şirketi yöneticileri, kaptan ve mürettebatın da aralarında bulunduğu 9 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.