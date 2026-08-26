2020’den beri izinsiz girişleri ihbar ediyordu: Amazonlar’da yerli lider öldürüldü

Peru Amazonları’nda yerli topluluklara yönelik şiddet bir kez daha gündeme geldi.

Ashéninka yerli halkının liderlerinden 57 yaşındaki Américo Pascual Tomisa, pazar günü Brezilya sınırındaki Ucayali bölgesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Peru Kültür Bakanlığı, Tomisa’nın topluluğuna ait toprakları korumak amacıyla devriye gezdiği sırada öldürüldüğünü açıkladı.

Ucayali’de yaklaşık 20 yerli örgütünü bir araya getiren ORAU’ya göre Tomisa, bölgeye gelen kişilerle yaşanan olay sırasında ateşli silahla vuruldu.

Söz konusu kişilerin Amazon ağaçlarından elde edilen ve geleneksel tıp ile vernik üretiminde kullanılan “copaiba” adlı yağlı reçineyi toplamak için bölgeye geldikleri belirtildi.

ORAU, Tomisa’nın 2020’den bu yana topluluğuna ait topraklara izinsiz giren kişilerin varlığını yetkililere bildirdiğini açıkladı.

ORAU Başkan Yardımcısı Erlin Odicio, saldırıyı “korkakça bir cinayet” olarak nitelendirdi.

Odicio, Amazon bölgesinde yerli topluluklara yönelik saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Peru savcılığı, olayla ilgili “cinayet” soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında savcılık ekiplerinin, saldırının meydana geldiği uzak Yurúa bölgesine gönderildiği bildirildi.

Peru Amazonları’nda ormansızlaşma, yasa dışı arazi kullanımı ve doğal kaynakların izinsiz işletilmesine karşı çıkan yerli liderlere yönelik tehdit ve saldırıların son yıllarda arttığı belirtiliyor.

Peru yargısı, pazartesi günü de 2023 yılında Amazonların San Martín bölgesinde öldürülen Kichwa lideri Quinto Inuma cinayetiyle bağlantılı dört kişiyi mahkûm etmişti.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness’ın verilerine göre, Peru’da 2012 ile 2024 yılları arasında en az 62 çevre savunucusu öldürüldü.

Hayatını kaybedenlerin 35’inin yerli halklara mensup olduğu belirtildi.