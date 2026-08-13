250 gündür karaya çıkmadılar: ABD uçak gemisinde isyan noktasına gelen koşullar

USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaklaşık 5 bin kişilik mürettebat, dokuzuncu ayına giren ve dönüş tarihi henüz açıklanmayan görev nedeniyle ağır koşullarla karşı karşıya.

Stars and Stripes'ın aktardığına göre gemi, 250 gün boyunca liman molası vermeden denizde kalarak modern dönemde bir ABD uçak gemisi için rekor kırdı.

Navy Times ve Stars and Stripes, mürettebat arasında ciddi psikolojik sorunlar yaşandığını ve bazı denizcilerin denize atlama girişiminde bulunduğunu bildirdi.

ABD Donanması ise gemide bildirilen intihar düşüncesi veya girişimlerinde artış tespit edilmediğini açıkladı.

AİLELER DONANMA YÖNETİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Gemide görev yapan askerlerin aileleri, geçen hafta San Diego'da ABD Donanması'nın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantıda aileler, mürettebatın ruh sağlığı, tükenmişlik ve güvenliği konusunda duydukları endişeleri dile getirdi.

Toplantıya katılan bir kişi, eşinin aynı gün kendisine “yarın uyanmamayı umduğunu” yazdığını anlattı.

Bir başka katılımcı ise Donanma yönetiminin asker aileleriyle arasındaki “güveni yok ettiğini” söyledi.

Navy Times'a konuşan Annabelle Loma da eşinin, sürekli uzatılan görev süresinin ardından denize atlama girişiminde bulunduğunu söyledi.

Ayrı bir olayda ise bir denizcinin, denize atlamaya çalışan başka bir mürettebat üyesini engellediği bildirildi.

KÜFLÜ DUŞLAR, BOZUK TUVALETLER, YETERSİZ YEMEK...

Gemideki yaşam koşulları da ABD Kongresi'nin gündemine geldi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Mike Levin, asker ailelerinden kendisine küflü duşlar, çalışmayan tuvaletler ve çamaşır makineleri, uzun süre sıcak suya erişilememesi ve hijyen ürünlerinin tükenmesi gibi sorunların aktarıldığını açıkladı.

Bazı öğünlerde yemek miktarının son derece sınırlı kaldığı da öne sürüldü.

Donanma ise bölgedeki savaş koşullarının geleneksel ikmal hatlarını aksattığını kabul ederken, gemide temiz suya erişimin sürdüğünü, klimaların çalıştığını ve öğünlerde yeterli seçenek bulunduğunu savundu.

Yetkililer, önceliğin önce gıda, ardından hijyen malzemeleri ve posta teslimatına verildiğini belirtti.

İRAN SAVAŞI GÖREV SÜRESİNİ UZATTI

USS Abraham Lincoln, 21 Kasım'da San Diego'dan ayrılarak başlangıçta Pasifik'te görev yapmak üzere yola çıktı.

Ancak ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından uçak gemisi Orta Doğu'ya yönlendirildi. Mayıs ayında sona ermesi beklenen görev daha sonra uzatıldı ve geminin dönüş tarihi kamuoyuna açıklanmadı.

ABD Donanması, uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri üzerinde ciddi baskı yarattığını kabul ederken, USS Abraham Lincoln'da danışmanlar, sağlık personeli ve din görevlilerinden oluşan bir destek ağı bulunduğunu bildirdi.

Donanma ayrıca USS Theodore Roosevelt uçak gemisi taarruz grubunun Abraham Lincoln'un yerini almak üzere hazırlandığını ancak operasyonel güvenlik gerekçesiyle herhangi bir tarih verilemeyeceğini açıkladı.

HEGSETH'E TEPKİ

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, daha önce gemideki kötü koşullara ilişkin haberleri “sahte haber” olarak nitelendirmişti.

ABD yönetiminin güncel resmi kaynaklarında Hegseth'in unvanı “Savaş Bakanı” olarak kullanılıyor.

Levin ise Hegseth'e tepki göstererek, ülkesine hizmet etmek için orduya katılan personele en azından sıcak su, çalışan bir tuvalet ve yeterli yemek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Colorado'dan Demokrat Kongre üyesi ve eski asker Jason Crow da USS Abraham Lincoln'daki askerler ve aileleri üzerindeki baskının “haftadan haftaya arttığı” uyarısında bulundu.