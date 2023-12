3 dakika boyunca ölümü yaşayan kadın deneyimini paylaştı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 02.12.2023 - 11:10

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Jade, sıcak bir yaz günü öğleden sonra bir arkadaşını ziyarete gittiğinde, sadece birkaç saat sonra hayatının tehlikeye gireceğini tahmin edemezdi.

Jade, o gün sıcaklığın 32 dereceye ulaştığını ve yüksek nemle birlikte iyice dayanılmaz hale geldiğini hatırlıyor.

Kısa bir süre sonra yoğun mide bulantısı, baş dönmesi, ağız kuruluğu ve bitkinlik nöbetleri yaşamaya başlıyor ve bu da oturma odasındaki kanepeye yığılmasına neden oluyor.

36 yaşındaki Jade'ye, hastaneye kaldırılmasının hemen ardından, sağlık görevlileri tarafından, "sıcak çarpması" teşhisi koyuldu ve "üç dakika boyunca yaşamsal fonksiyonlarının durduğu" açıklandı.

"HER ŞEY KARARDI..."

Farkındalık yaratmak amacıyla hikayesini TikTok'ta paylaşarak çok sayıda görüntülenme ve beğeni toplayan Jade, bu deneyimin onu "korkusuz" hale getirdiğini söylüyor.

Jade, NeedToKnow.co.uk'e yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sigara içmek için dışarı çıktım ve sigarayı bitirip ayağa kalktığım anda başımın belada olduğunu anladım. Önceliğim hemen içeri dönmek oldu ve bu noktada her şeyin bittiğini düşündüm..."

Jade eve girerken tökezlediğini, kanepeye yığıldığını, ardından da böğürmeye başladığını hatırlıyor...

Jade, şöyle devam ediyor:

"Her şey birkaç dakika içinde olmuş olmalı, fakat bana sanki çok daha uzun sürmüş gibi geldi. Başım şişiyor, fakat tüm vücudum sanki küçülüyormuş gibi hissediyordum. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bu beni ölmeye tamamen hazır hale getirdi. Sonsuza kadar uyumak istiyordum. Sonra her şey karardı ve işte o an ölmek üzere olduğumu anladım."

3 DAKİKALIK ÖLÜM

Jade ambulansla St Vincent Hastanesi'ne götürüldü ve burada defibrilatör aracılığıyla hayata döndürüldü. Hastaneye vardığında bilinci gidip gelmeye başlamıştı.

Doktorlar ona kan testleri ve kalbin ritmini kontrol eden bir test olan elektrokardiyogramın yanı sıra diğer görüntüleme testlerini uyguladı.

Sonraki dört gün boyunca kan pıhtılaşmasını önlemek için enjeksiyonlar yapıldı ve kısa süre sonra sağlık görevlileri ona varışta, üç dakika boyunca sıcak çarpması nedeniyle "öldüğünü" söylediler.

Jade, deneyimini şu şekilde anlatıyor:

"Tuhaf sesler duydum ve tuhaf şeyler görmek gibi pek çok ürkütücü şey yaşadım. Bazen fısıltılar ya da karanlık puslu figürler oluyordu. Tüm bunların bana, hayatın ölümden sonra da devam ettiğini anlattığına inanıyorum..."

EPİLEPSİ TEŞHİSİ

Jade, olay sonrasına ilişkin olarak şunları paylaştı:

"Olaydan sonra birkaç kez daha hastaneye yatırıldım. MRI ve kan tahlili gibi testlerin yanı sıra bir nöroloğa göründüm ve epilepsi teşhisi konuldu. Artık çok fazla nöbet geçirmiyorum, fakat ölüme yakın deneyimlerden kurtulan başka kişilerle görüştüm, onlar da bir süre nöbet geçirdiklerini ama sonra aniden durduklarını söylediler..."