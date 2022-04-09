Yahidne'de 65 metrekarelik bodrumda 300 kişinin ölüm kalım savaşı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:50

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna'nın Çernihiv kentine bağlı Yahidne köyünde Rus işgali sırasında toplamda en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna makamları tarafından resmi bir ölüm sayısı açıklanmadı.

Reuters'ın görüştüğü; Yahidne köy konseyinin bir üyesi olan Halina Toloşina, 9 Mart'ta kaydettikleri ilk ölüm olan Dimitro Muzika için "Önce bu yaşlı adam büyük odada, bu odada öldü" dedi.

Cesedinin birkaç gün okulun kazan dairesinde kaldığını, bombardımana ara verildiği sırada bazı kişilerin ölüleri alıp köy mezarlığındaki alelacele kazılmış mezarlara gömmelerine izin verildiğini söyledi. Yaşlıların, boğucu ve sıkışık şartlar altında yorgunluktan ölmelerinin yanı sıra, Viktor Şevşenko ve Şevşenko'nun kardeşi Anatoli'nin Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Toloşina, bodrumun duvarlarına kaydedilen son kurban Nadiya Budçenko'nun 28 Mart'ta öldüğünü ve Rus birliklerinin Ukrayna başkentine doğru ilerleyişleri durduğunda köyden çekilmesinden iki gün önce öldüğünü söyledi.

"NEFES ALMAK NEREDEYSE İMKANSIZDI"



Reuters ile görüşen iki Yahidneli ise, Mart ayı başlarında gelen Rus birliklerinin başta iyi davrandıklarını, kumanyalarını paylaşmayı teklif ettiklerini ve köyün refah görüntüsüne şaşırdıklarını ancak daha sonra gelen birlikler hemen köyü yağmalamaya başladığını söyledi.

71 yaşındaki Petro Hilistun. "Yağmalamaya başladılar. Alabilecekleri her şeyi aldılar. Oğlumun Polonya'dan getirdiği tablet bilgisayarı aldılar" dedi. Rus askerlerinin tecritin kendi güvenlikleri için olduğunu ancak tuvalet için kovaları paylaştıklarını, dar ve kalabalık odalarda sırayla uyuduklarını belirtti.

"MEZARLARDAKİ CESETLERİN ÜZERİNE YATMAK ZORUNDA KALDI"



Olha Meniaylo, oğlu, gelini, 4 aylık ve 11 yaşındaki torunları ile bodrumda olduğunu aktardı. Meniaylo "Nefes almak neredeyse imkansızdı" dedi. Rus askerlerinin yemek listesini düzenlemek için bodrumdaki insanların isimlerini istediğini ve listede 300'den fazla ismi gördüğünü söyledi.

Meniaylo, "Yaşlılar için bordumda, karanlık ve temiz hava olmadan kalmak zordu, bu yüzden çoğunlukla yaşlılar öldü" dedi. Rus askerlerin, bazı gençlere sığ mezar kazmalarına izin verdiğini ancak kazmaya başladıklarında gençlerin, bomdardıman altında kaldıklarını aktardı. Mezarları kazan gençler için, “Kazmayı yapanlar, bombardımandan korunmak için mezarlardaki cesetlerin üzerine yatmak zorunda kaldı. Kocam da oradaydı” dedi.

RUS ASKERLERİNİ SİVİL ÖLDÜRMEKLE SUÇLADI

64 yaşındaki Yahidneli Tamara Kilimçuk, yaşananlar hakkında “Çok iyi bir hayatımız vardı [...] Böyle bir acının başımıza geleceğini hiç düşünmemiştik" dedi. Ayrıca Kilimçuk, Viktor Şevşenko'nun 3 Mart'ta vurulduğunu daha sonra Rus askerlerinin, köylülere, Şevşenko'nun askeri üniforma giydiğini ve pompalı tüfeği olduğunu söylediğini aktardı.

Kilimçuk, cinayete kendisinin tanık olmadığını ancak şehir Ukrayna kuvvetleri tarafından geri alındıktan sonra, kendisinin isteğiyle istihkam birliğinin Şevşenko'yu toplu mezardan çıkarmasının ardından "Mavi kot pantolon ve siyah bir ceket giymiş" olarak gördüğünü söyledi.

Yahidne'de yaşayanların bodrumdan çıkışları ise 30 Mart'tan sonra Rus askerlerinin geri çekilmesi ile gerçekleşti.