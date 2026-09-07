361 çocuk, tek sanık: Finlandiya’yı sarsan istismar davası başladı

Finlandiya’da yüzlerce çocuğu hedef aldığı öne sürülen geniş çaplı cinsel suç soruşturması mahkemeye taşındı.

Pirkanmaa Bölge Mahkemesi’nde başlayan davada 28 yaşındaki bir erkek, ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan 361 çocuğa yönelik internet üzerinden cinsel suçlar işlemekle suçlanıyor.

Mağdurların tamamının, olayların yaşandığı dönemde 9 ile 15 yaşları arasında olan erkek çocuklar olduğu bildirildi. Suçlamalara konu eylemlerin 2019 ile 2022 yılları arasında gerçekleştiği belirtiliyor.

Savcılığa göre sanık, çocuklara ağırlıklı olarak Snapchat üzerinden ulaştı.

Sanığın bazı görüşmelerde kendisini genç bir kadın olarak tanıttığı ve çocuklardan fotoğraf ile video göndermelerini istediği öne sürüldü. Yetkililer, sanığın mağdurlarla fiziksel olarak buluştuğuna ilişkin bir bulgu bulunmadığını, dosyadaki suçlamaların internet üzerinden gerçekleştirilen eylemlere dayandığını açıkladı.

Soruşturma, sanığın telefonunun daha önce yürütülen başka bir soruşturma kapsamında polis tarafından ele geçirilmesiyle genişledi.

Cihazda çocuk ve gençlere ait on binlerce cinsel içerikli fotoğraf ve video bulunduğu belirtildi. Polis, dijital materyaller üzerinde yıllar süren inceleme sonucunda yüzlerce çocuğun kimliğini belirledi.

Polisin soruşturma aşamasındaki tahminine göre olası mağdur sayısının 900’e kadar çıkabileceği değerlendirildi. Ancak bunların yaklaşık 530’unun kimliği belirlenemedi.

361 ÇOCUK İÇİN DAVA AÇILDI

Finlandiya Savcılık Kurumu, haziran ayında yaptığı açıklamada dosyada 361 mağdur bulunduğunu duyurdu.

Sanık hakkında başta ağırlaştırılmış çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı ve çocukları cinsel içerikli biçimde gösteren görüntülerin ağırlaştırılmış şekilde yayılması olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltildi. Savcılık, üç dosyada ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Sanığın polis sorgusunda eylemlerinin önemli bir bölümünü kabul ettiği bildirildi.

Yargılamanın ilk gününde savunma tarafı da suçlamalarda anlatılan olayların yaklaşık yüzde 90’ının sanık tarafından esas itibarıyla kabul edildiğini belirtti.

DURUŞMALAR KAPALI YAPILACAK

Davanın ilk günündeki genel sunum kamuya açık gerçekleştirildi. Mahkeme, mağdurların çocuk olması ve dosyanın niteliği nedeniyle suçlamaların ayrıntılı olarak ele alınacağı sonraki oturumların kapalı yapılmasına karar verdi.

Dava dosyasındaki belgelerin de gizli tutulacağı açıklandı.

Dosyanın büyüklüğü ve mağdur sayısının fazlalığı nedeniyle yargılamanın uzun sürmesi bekleniyor.

Pirkanmaa Bölge Mahkemesi yaklaşık 45 duruşma günü planladı. Yargılamanın en az 2026 yılının sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Savcılık ise sanık hakkında, dosyada uygulanabilecek en yüksek birleşik ceza olan 13 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.