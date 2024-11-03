4 bin yıllık 'Orta Krallık' mezarı keşfedildi

Yayınlanma: 03.11.2024 - 14:40

Güncelleme: 03.11.2024 - 14:40

Mısırlı yetkililer, ülkenin Luksor yakınlarında Amerikalı ve Mısırlı ortak bir keşif gezisine katılan arkeologların 4 bin yıllık bir 'Orta Krallık' mezarını ortaya çıkardıklarını duyurdu.

Arkeologlar, 11 mühürlü mezarın yanı sıra mücevherler, kolyeler, bilezikler, armalar, fildişi saplı iki bakır ayna ve akik, granat, fayans ve feldispattan yapılmış bokböceği yüzükleri ve kuşakları da keşfettiler.

Kazıya öncülük eden Güney Asasif Koruma Projesi'nin direktörü Dr. Elena Pischikova, “Aynalardan biri lotiform saplı olarak bulunurken, ikincisi oldukça nadir görülen dört yüzlü Hathor tasarımını sergiliyor ve onu sade özelliklere sahip bir kadın olarak sunuyor” dedi.

Arkeologlar, keşfedilen yeşil-mavi sırlı bir fayans bereket heykelciğini de “önemli bir buluntu” olarak nitelendirdi.

Elena Pischikova, “İyi modellenmiş ve çeşitli takılarla süslenmiş, bacaklarında ve gövdesinde baklava dilimli işaretler var. Kırpılmış saçları siyaha boyanmıştır. Başı üç bölüm halinde düzenlenmiş deliklerle delinmiş. Delikler 'saç' takmak için tasarlanmış. Heykelciğin yanında bulunan yaklaşık 4 bin çamur boncuğu orijinal saçlarını oluşturuyordu” dedi.

Mezarın ahşap tabutları ve içinde bulunan ince örtüler, araştırmacıların antik sel olduğuna inandıkları olaylarla büyük ölçüde tahrip olmuştur. Tabutlarda beş kadın, iki erkek ve üç çocuğun iskeletleri bulunuyordu. Araştırmacılar, mezarın muhtemelen bir aileye ait olduğunu söyledi.

Güney Asasif Koruma Projesi'ne göre mezar, bölgede keşfedilen Orta Krallık dönemine ait ilk mezar olma özelliğini taşıyor.

Pischikova, “Güney Asasif nekropolündeki ilk Orta Krallık mezarının ortaya çıkarılması, Güney Asasif'i genişleyen Theban Orta Krallık nekropolü içine yerleştirerek tarihini değiştiriyor. Bu önemli keşif, Orta Krallık'taki Theban nekropolünün ölü gömme uygulamaları ve ritüellerini anlamamıza katkıda bulunmanın yanı sıra, iyi korunmuş, zarif bir şekilde işlenmiş mücevherlerden oluşan güzel bir koleksiyon sunuyor” dedi.

Orta Krallık (Güney ve Kuzey Mısır'ın birleşme dönemi olarak da bilinir), MÖ 2050-MÖ 1650 yıllarında Mısır'da hüküm sürmüş firavun hanedanlarının dönemine verilen isim.