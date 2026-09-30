41 yıl idamı bekledi, DNA gerçeği yıllar sonra ortaya çıkardı

ABD’nin Utah eyaletinde 41 yıldır idam cezasıyla cezaevinde bulunan Douglas Stewart C., cinayet dosyasındaki yeni DNA bulgularının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, yeniden incelenen genetik materyalin C.’yi 1985 yılında öldürülen Eva Olesen cinayetiyle ilişkilendirmediğini bildirdi. Bunun üzerine mahkeme, mağdurun ailesinin itirazlarına rağmen 71 yaşındaki C.’nin kefaletle tahliyesine karar verdi.

C., Provo kentinde yaşayan Eva Olesen’in öldürülmesinden suçlu bulunmuştu.

Olesen, 27 Şubat 1985’te evinde çok sayıda bıçak darbesi ve başının arkasından ateş edilen bir kurşunla öldürülmüş halde bulundu. Kadının ellerinin arkasından bağlandığı ve cesedinin kısmen soyulmuş olduğu belirtildi.

Olesen’in eşi, olay sırasında bir arkadaşını ziyaret ettiğini ve eve döndüğünde eşinin cansız bedenini bulduğunu polise bildirmişti.

“İTİRAFIM BASKIYLA ALINDI”

Mahkeme kayıtlarına göre soruşturma kısa süre içinde C. üzerinde yoğunlaştı. Savcılık, cinayetin bir soygun sırasında işlendiğini öne sürdü.

C., aynı yılın haziran ayında Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yakalandı. Provo’dan gelen bir polis görevlisinin sorgusu sırasında cinayeti itiraf eden bir belge imzaladı.

Ancak C. daha sonra bu itirafın gerçeği yansıtmadığını, polis tarafından defalarca tehdit edildiği için suçlamaları kabul etmek zorunda kaldığını savundu.

Yargılama sonunda ölüm cezasına çarptırılan C., 41 yıl boyunca Utah County Cezaevi’nde tutuldu.

Dosyanın seyri geçen yıl değişti.

Utah Yüksek Mahkemesi, soruşturma ve kovuşturma sürecinde görevlilerin usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Ardından yapılan yeni DNA testlerinde, olay yerindeki bir kapı kolunda ve cinayette kullanıldığı belirtilen bıçağın sapında bulunan kan örneklerinin C.’nin DNA’sıyla eşleşmediği tespit edildi.

Bu bulguların ardından savcılık da yeni delillerin C.’yi cinayetle ilişkilendirmediğini kabul etti.

AVUKATI DAVANIN TAMAMEN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

C.’nin avukatı Neal Hamilton, savcılığa çağrıda bulunarak davanın tümüyle kapatılmasını istedi.

Hamilton ayrıca müvekkilinin resmen masum ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Böyle bir kararın C.’ye devlet tarafından tazminat ödenmesinin önünü açabileceğini söyledi.

Avukat, C.’nin 41 yıllık tutukluluğun ardından hiçbir maddi güvencesi olmadan dışarı çıktığını belirterek, “Emeklilik geliri yok, birikimi yok” dedi.

Hamilton, polis ve savcılığın müvekkilinin hayatını yeniden kurma fırsatını elinden aldığını savundu.

C.’nin oğlu, babası cezaevine girdikten sonra bebekken başka bir aile tarafından evlat edinilmiş ve biyolojik babasının cinayetten hüküm giydiğini ancak yıllar sonra öğrenmişti.