47 yıllık ambargo sona erdi: ABD’den Guatemala’ya silah teslimatı

ABD ile Guatemala arasındaki askeri ilişkilerde yaklaşık yarım asır sonra yeni bir dönem başladı.

Guatemala ordusu, ABD’nin yaklaşık 47 yıl boyunca uyguladığı askeri satış kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Washington’dan satın alınan ilk silah ve askeri teçhizat sevkiyatını teslim aldı.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arévalo, alımın değerinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğunu açıkladı. Hükümet, yeni teçhizatın uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla mücadelede kullanılacağını bildirdi.

Guatemala hükümetine bağlı haber ajansının aktardığına göre, ABD’nin Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında gerçekleştirilen anlaşmanın toplam değeri 5 milyon 33 bin 645 dolar.

İlk alım kapsamında 2 bin 699 M4A1 tüfeği, 59 M240 makineli tüfek, 57 bombaatar ve 11 bin 220 şarjör yer alıyor. Ayrıca gece operasyonlarında kullanılmak üzere özel askeri ekipman da teslimat programına dahil edildi.

Guatemala yönetimi, teslimatların kademeli şekilde devam edeceğini açıkladı.

47 YILLIK KISITLAMA SONA ERDİ

ABD’nin Guatemala’ya yönelik askeri satış kısıtlamaları, ülkedeki iç savaş sırasında güvenlik güçlerinin ağır insan hakları ihlalleriyle suçlanması üzerine 1970’lerin sonunda uygulanmaya başlanmıştı.

Washington yönetimi, yaklaşık 47 yıl süren kısıtlamaların kaldırıldığını Mart 2026’da duyurdu. Böylece Guatemala ordusunun ABD’den doğrudan silah ve askeri teçhizat satın almasının önü yeniden açıldı.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arévalo, teslimatın iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde yeni bir aşamaya işaret ettiğini belirtti.

Arévalo, yeni ekipmanın özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası organize suçla mücadele eden askeri birliklerin kapasitesini güçlendireceğini söyledi.

Savunma Bakanı Henry Sáenz de modernizasyon programının ilerleyen aşamalarında uçak, deniz aracı ve farklı askeri ekipmanların alınmasının planlandığını açıkladı.

İÇ SAVAŞTA YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Guatemala, 1960 ile 1996 yılları arasında 36 yıl süren kanlı bir iç savaşa sahne oldu.

Çatışmalar sırasında yaklaşık 200 bin kişi yaşamını yitirdi veya kayboldu. Kurbanların önemli bölümünü yerli topluluklara mensup siviller oluşturdu.

Guatemala güvenlik güçleri, iç savaş boyunca sivillere yönelik katliamlar ve ağır insan hakları ihlalleriyle suçlandı. ABD’nin askeri satışlara yönelik kısıtlamalarının temelinde de bu ihlaller yer aldı.