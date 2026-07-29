5 dolarlık biletle 800 milyon dolarlık servet sahibi oldu

ABD’nin en büyük şans oyunlarından Mega Millions’ın 28 Temmuz Salı günü yapılan çekilişinde 800 milyon dolarlık büyük ikramiye sahibini buldu.

Mega Millions tarafından yapılan açıklamaya göre kazanan tek bilet Florida’da satıldı. Çekilişte kazandıran numaralar 34, 48, 49, 59 ve 70 olurken, altın Mega Ball numarası 12 olarak belirlendi.

Yaklaşık 800 milyon dolar değerindeki ikramiye, Mega Millions tarihinin en yüksek 10’uncu ödülü olarak kayıtlara geçti. Talihlinin ödülü yıllara yayılan ödemeler halinde alma ya da vergi öncesi 344,2 milyon dolarlık nakit seçeneğini tercih etme hakkı bulunuyor.

Florida, Ağustos 2023’te tek bir bilete çıkan 1 milyar 602 milyon dolarlık Mega Millions rekorunun da sahibi olmuştu. Eyalette bugüne kadar kazanılan veya paylaşılan büyük ikramiye sayısı son çekilişle birlikte altıya yükseldi.

AYLAR SONRA GELEN BÜYÜK İKRAMİYE

Mega Millions büyük ikramiyesi son olarak 17 Mart’ta Ohio’da satılan bir bilete çıkmış, talihli 60 milyon dolar kazanmıştı. Aradan geçen 38 çekilişte büyük ikramiyeyi bilen olmaması üzerine ödül 800 milyon dolara kadar yükseldi.

Bu süreçte farklı ödül kategorilerinde yaklaşık 10,9 milyon kazanan bilet satılırken, büyük ikramiye dışındaki toplam ödül tutarı 273 milyon doları aştı.

28 Temmuz çekilişinde beş beyaz topun tamamını bilen ancak Mega Ball numarasını tutturamayan iki bilet de milyonlarca dolarlık ödül kazandı.

New York’ta satılan bilet, üç kat çarpanla 3 milyon dolar; Illinois’de satılan bilet ise beş kat çarpanla 5 milyon doların sahibi oldu. Çekilişte büyük ikramiye dışında toplam 645 bin 993 kazanan bilet bulunduğu açıklandı.

Büyük ikramiyenin kazanılmasının ardından ödül tutarı başlangıç seviyesine döndü. 31 Temmuz Cuma günü yapılacak bir sonraki çekilişin büyük ikramiyesi 50 milyon dolar, nakit ödeme seçeneği ise 21,5 milyon dolar olarak belirlendi.