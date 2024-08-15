50 dolar bağışladı, 12 yıl hapis cezası aldı!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:47

Güncelleme: 15.08.2024 - 13:49

Ksenia Karelina, Rusya’nın Urallar bölgesindeki Yekaterinburg şehrinde yapılan kapalı duruşmada suçunu kabul etti ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karelina’nın Ukrayna'daki çocuklar ve yaşlılara insani yardım sağlayan New York merkezli Razom for Ukraine adlı hayır kurumuna 51,80 dolar (1742 TL) bağış yaptığı belirtildi. Hayır kurumu, Kiev’e askeri destek sağladığı iddiasını reddediyor.

Mahkeme, Karelina’nın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başladığı 24 Şubat 2022’de, “Ukrayna ordusu tarafından tıbbi malzeme, ekipman ve mühimmat satın almak için kullanılan bir kuruluşa fon aktardığını” belirtti.

Ksenia Karelina, Rusya'da doğdu ve 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ederek 2021 yılında Amerikan vatandaşlığı aldı. 33 yaşındaki kadın, bu yılın başında Yekaterinburg'a ailesini ziyaret etmek için döndü ve sonra Rus istihbarat servisi FSB tarafından göz altına alındı.

Aynı mahkeme, temmuz ayında WSJ muhabiri Evan Gershkovich’i casusluk suçundan mahkum etmişti.

Amatör bir balerin olan Karelina, Rusya'da doğdu. Bir Amerikalı ile evlendi, Los Angeles'a taşındı ve ABD vatandaşlığı aldı. Los Angeles’ta geçimini bir spa salonunda çalışarak sağlıyordu.

Bu yılın başında Yekaterinburg'daki ailesini ziyaret etmek için Rusya'ya uçtuktan sonra Rus istihbarat servisi tarafından gözaltına alındı.