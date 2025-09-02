50 eyalette Trump protestosu: Halkın değil, zenginlerin başkanı

ABD’de İşçi Bayramı gösterileri, bu yıl Başkan Donald Trump karşıtı eylemlere sahne oldu. Ülke genelinde 50 eyalette düzenlenen protesto gösterilerinde binlerce kişi istifa çağrıları yaptı.

New York şehrinin ekonomik ve idari merkezi Manhattan’daki Trump Tower önünde toplanan protestocular, Trump’ın işçi haklarını yok sayarak zenginlerin çıkarlarını öncelediğini vurguladı.

Trump Tower önündeki göstericiler, "Trump şimdi gitmeli", "Trump benim kralım değil", "Emekçiler milyonerlerden değerli" yazılı pankartlar taşıdı.

Sık sık sloganlar atan kalabalık, Trump yönetiminin işçi haklarını görmezden geldiğini ve milyonerlerin çıkarlarını gözettiğini savundu.

"HALKIN DEĞİL, ZENGİNLERİN BAŞKANI"

Gösteriye katılan işçiler, emekçiler ve gençler, "Trump’ın politikaları işçileri yok sayıyor. Trump halkın değil zenginlerin başkanı oldu. Biz emeğimizin değerini istiyoruz" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Protestocular, önümüzdeki aylarda da benzer eylemler düzenleyeceklerini açıkladı.

New York Polis Departmanı (NYPD), Trump Tower çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Binanın önünde polis barikatları kuruldu. Onlarca polis memuru bölgede güvenliği sağlamak için hazır bekledi.

New York’un yanı sıra Chicago, Los Angeles, Washington D.C., Boston ve San Francisco şehirlerinde sendikaların, öğrenci gruplarının ve göçmen hakları savunucularının öncülük ettiği gösterilerde de, Trump yönetiminin işçi sınıfı karşıtı politikalarını değiştirmesi gerektiği belirtildi.