6 milyon dolar değerinde altın tuvalet çaldı: Suçunu kabul etti!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:08

Güncelleme: 04.04.2024 - 13:08

Bir İngiliz vatandaşı, Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in doğduğu Blenheim Sarayı'ndan 18 ayar altından yapılmış ve 6 milyon dolardan fazla değere sahip bir tuvalet çalmaktan suçlu bulundu.

İngiliz PA Media haber ajansının Kraliyet Savcılık Servisi'ne dayandırdığı haberine göre 39 yaşındaki James Sheen, Oxford Kraliyet Mahkemesi'nde "hırsızlık, suç eşyasını dönüştürme veya nakletme ve aynı suçları işlemek için komplo kurma" suçlarını kabul etti.

Altın tuvalet, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Zafer Bir Seçenek Değildir" adlı sergisinin bir parçası olarak 2019 yılında Blenheim Sarayı'na yerleştirilmişti.

Tuvalet, Eylül 2019'da, serginin açılmasından sadece birkaç gün sonra çalındı. O dönemde polisin bildirdiğine göre, binaya tesisat döşenmişti, bu nedenle hırsızlık önemli hasara ve su baskınına da neden oldu.

Sheen mahkemeye, çeşitli hırsızlık suçlarından 17 yıl hapis cezasını çektiği Five Wells Hapishanesinden video bağlantısı yoluyla katıldı. Sheen, diğer suçların yanı sıra, Newmarket'teki Ulusal At Yarışı Müzesi'nden yaklaşık 503 bin dolar değerinde traktör ve yüksek değerli kupa çalmaktan da hapis yatıyor.

Tuvalet, Blenheim Sarayı'nda Churchill'in doğduğu odanın yanındaki bir odaya yerleştirildi.

Sergiyi duyuran bir açıklamada, eserin ABD'deki sosyal, siyasi ve ekonomik eşitsizlikler üzerine bir yorum olarak algılanabileceği belirtildi.

Cattelan, daha önce altın tuvaletle ilgili, "Ne yerseniz yiyin, iki yüz dolarlık bir öğle yemeği ya da iki dolarlık bir sosisli sandviç, sonuç tuvalet açısından aynıdır" dedi.

Tuvaletin çalınmasıyla ilgili olarak Kasım ayında üç kişi daha suçlanmış ancak suçsuz olduklarını savunmuşlardı.