6 yaşındaki çocuk Rubik Küpü’nde kadınlar dünya rekorunu kırdı

Çin’in Chengdu kentinden 6 yaşındaki Lian Yunzhi, Rubik Küpü çözme yarışmalarında dünya çapında dikkat çeken bir başarıya imza attı.

“Zhizhi” lakabıyla tanınan Lian, Dünya Küp Birliği (WCA) tarafından onaylanan iki ayrı yarışmada 3x3 Rubik Küpü kadınlar ortalama dünya rekorunu kısa süre içinde iki kez geliştirdi.

Lian, ilk olarak Wuhan’da düzenlenen yarışmada beş çözümün değerlendirilmesiyle 4,52 saniyelik ortalama elde ederek dünya rekorunu kırdı.

Sadece üç gün sonra Guangzhou’da piste çıkan 6 yaşındaki yarışmacı, derecesini 4,27 saniyeye çekerek kendi rekorunu yeniden geliştirdi. WCA kayıtlarına göre Lian’ın Guangzhou’daki beş çözüm süresi 4,20, 4,39, 4,54, 4,02 ve 4,22 saniye olarak kaydedildi.

Böylece Lian, kadınlar kategorisinde 3x3 Rubik Küpü ortalamasını 4,5 saniyenin altına indiren ilk speedcuber oldu.

Çin devlet televizyonu CCTV tarafından yayımlanan görüntülerde Lian’ın kırmızı kareli saç kurdelesiyle küpü büyük bir hızla çevirdiği görüldü.

Çözümü tamamladıktan sonra küpü masaya bırakan Lian, ellerini çırptı ve yumruğunu havaya kaldırarak başarısını kutladı.

HER ŞEY BİR KURSLA BAŞLADI

Lian’ın Rubik Küpü ile tanışması ise profesyonel bir hedefle başlamadı.

Annesi Lin Yangxi, kızını dans ve müzik gibi farklı okul dışı etkinliklerin yanı sıra Rubik Küpü kursuna da yazdırdı. Zamanla kızının bu alandaki yeteneğini fark eden anne, Rubik Küpü çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeye karar verdi.

Yerel basına konuşan Lin, kızının bugün 1300’den fazla çözüm algoritması öğrendiğini ve her gün yaklaşık 2 ila 3 saat çalıştığını söyledi.

Lian’ın katıldığı yarışmalarda kazandığı kupalar da şimdiden ailesinin evinde sergileniyor.

Lian’ın annesi, Rubik Küpü çözmenin yalnızca hareketleri ya da algoritmaları ezberlemekten ibaret olmadığını belirtti.

Bu uğraşın çocuklarda konsantrasyon, hafıza, mantıksal düşünme ve mekânsal algının gelişimine katkı sağladığını savunan Lin, aynı zamanda kazanma ve kaybetmeye ilişkin sağlıklı bir yaklaşım geliştirilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Lin, Rubik Küpü çözmenin “yalnızca formülleri mekanik biçimde ezberlemek değil, en uygun çözümü bulmak için mantıksal düşünmeyi kullanmak” anlamına geldiğini söyledi.

Henüz 6 yaşında olan Lian için bir okul dışı etkinlik olarak başlayan Rubik Küpü, yalnızca birkaç yıl içinde onu speedcubing dünyasının kadınlar kategorisinde dünya rekoruna taşıdı.