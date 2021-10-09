630 binadan 250’si satılacak: İtalya’da bir Avro’ya ev

09 Ekim 2021 Cumartesi, 15:12

Geçtiğimiz aylarda bir Avro’ya satışa çıkan evlere İtalya’nın yeni bir kasabası daha katıldı. Başkent Roma’ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta yer alan Abruzzo bölgesindeki Pratola Peligna kasabasında evler, bir Avro’ya satışa çıktı.

Kayak pistlerine erişimi ve eşsiz manzarasıyla ünlü olan bölgede, nüfusun 7 binin altına inmesi nedeniyle ve bölgenin yeniden canlanması amacıyla yapılacak olan satış ile ilgili konuşan kasabanın meclis üyesi Paolo Di Bacco, “Yaklaşık 630 boş binadan 250'si bir avroya satılabilir. Amacımız, biraz zaman alsa bile, hepsinin yeniden parlamasını ve eski güzelliğini geri kazanmasını sağlamak" dedi.

10 BİN AVRO CEZA

Alp Dağları’nın bir kolu olan Apenin Dağları’ndaki kayak pistlerine yakınlığı sebebiyle turist çekme potansiyeline dikkat çekilen Orta Çağ mimarisinin hakim olduğu kasabada, nüfusun her geçen gün azaldığına dikkat çekiliyor.

Di Bacco, satış prosedürlerini hızlandırmak için alıcıları en fazla üç yıl içinde yeni evlerini hızla yeniden şekillendirmeye teşvik etmek için yeni kurallar getirildiğini söylerken, diğer bir Avro’ya satışa sunulan evler gibi depozito olmadığını ancak evlerde altı ay içerisinde inşaat başlamaması durumunda alıcıların 10 bin Avro ceza alacağını aktardı.

-NTV