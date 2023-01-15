68 yolcu taşıyan uçak düştü: 8 ceset bulundu
Yeti Havayollarına ait 68 yolculu uçak, Nepal'in Pokhara kentinde düştü. Kaza yerinde 8 kişinin cesedine ulaşıldı.
Nepal'in başkenti Katmandu'dan Pokhara kentine gitmekte olan Yeti Havayolları uçağı, 68 yolcu ve 4 mürettebatı ile düştü.
Yeti Havayolları sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın eski havaalanı ile Pokhara Uluslararası Havaalanı arasında düştüğünü belirtti.
Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntü ve videolarda kaza bölgesinden dumanların yükseldiği görüldü.
??#BREAKING: Passenger Jet With At Least 70 People On Board Crashes— R A W S G L ?? B A L (@RawsGlobal) January 15, 2023
°?? #Nepal | #Asia
Yeti Airlines flight from Kathmandu crashes in Pokhara, Nepal, with 72 people onboard with at least 70 people are dead pic.twitter.com/tbEM3zW9DR
Nepal Sivil Havacılık Otoritesine (CAAN) göre, olaya yerel halk, güvenlik personeli ve ambulans kurtarma için seferber edildi.
İlk belirlemelere göre, olay yerinde 8 kişinin cesedine ulaşıldı.
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