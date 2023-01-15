68 yolcu taşıyan uçak düştü: 8 ceset bulundu

Yeti Havayollarına ait 68 yolculu uçak, Nepal'in Pokhara kentinde düştü. Kaza yerinde 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 09:38
68 yolcu taşıyan uçak düştü: 8 ceset bulundu
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Nepal'in başkenti Katmandu'dan Pokhara kentine gitmekte olan Yeti Havayolları uçağı, 68 yolcu ve 4 mürettebatı ile düştü. 

Yeti Havayolları sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın eski havaalanı ile Pokhara Uluslararası Havaalanı arasında düştüğünü belirtti. 

Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntü ve videolarda kaza bölgesinden dumanların yükseldiği görüldü.

 Nepal Sivil Havacılık Otoritesine (CAAN) göre, olaya yerel halk, güvenlik personeli ve ambulans kurtarma için seferber edildi.

İlk belirlemelere göre, olay yerinde 8 kişinin cesedine ulaşıldı.


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