68 yolcu taşıyan uçak düştü: 8 ceset bulundu

Nepal'in başkenti Katmandu'dan Pokhara kentine gitmekte olan Yeti Havayolları uçağı, 68 yolcu ve 4 mürettebatı ile düştü.

Yeti Havayolları sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın eski havaalanı ile Pokhara Uluslararası Havaalanı arasında düştüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntü ve videolarda kaza bölgesinden dumanların yükseldiği görüldü.

Yeti Airlines flight from Kathmandu crashes in Pokhara, Nepal, with 72 people onboard with at least 70 people are dead