7,1 büyüklüğündeki deprem Japonya’yı vurdu: En az 13 ölü, çok sayıda kişi kayıp

Japonya’nın güneyindeki Kyushu Adası’nda bulunan Kumamoto bölgesi, 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından alışveriş merkezleri ve çok sayıda evde ağır hasar meydana geldi.

Yetkililer, en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri de arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanların bulunduğunu belirterek, çalışmaların zamana karşı yürütüldüğünü söyledi.

Takaichi, “Hâlâ kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve zamana karşı yarışıyoruz. Mümkün olduğunca fazla kişiyi bulmak ve kurtarmak için tüm imkânlarımızı kullanacağız” dedi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

Hükümet Sözcüsü Minoru Kihara, yaklaşık 36 bin 900 haneye elektrik, 9 bin 500 haneye ise doğal gaz verilemediğini açıkladı. Bazı bölgelerde iletişim altyapısının da kullanılamaz durumda olduğu bildirildi.

Deprem nedeniyle 9 binden fazla kişi evlerinden ayrılarak 500’ü aşkın tahliye merkezine yerleştirildi.

Japonya’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bölgedeki sıcaklıkların 32 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Tahliye merkezlerine klima sistemlerinin çalıştırılabilmesi için ilave enerji kaynakları sağlandığı kaydedildi.

Kashima kasabasındaki Aeon Alışveriş Merkezi’nde ciddi hasar meydana geldi. Doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından binanın ikinci katı çöktü.

Enkaz altında insanların kaldığı belirtilirken, içeride kaç kişinin bulunduğu henüz açıklanmadı. Askerler ve arama kurtarma ekipleri, alışveriş merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor.

FABRİKADA YEDİ KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Nippon Paper Industries şirketine ait Yatsushiro fabrikasında ise bir bacanın çökmesi sonucu çalışanlar enkaz altında kaldı.

Kumamoto acil durum ekipleri, yedi kişinin hâlâ enkaz altında olabileceğini bildirdi. Çalışmalarda iki kişinin sağ kurtarıldığı, iki kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Takaichi, merkezi hükümetin ağır hasar gören bölgelere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri göndermeye hazırlandığını söyledi. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Takaichi, depremzedelere aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kyushu Shinkansen hızlı tren hattındaki seferlerin çarşamba günü de durdurulduğu bildirildi.

Depremin ardından pistlerinden biri kapatılan Aso Kumamoto Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlarken, bazı seferlerin iptal edilebileceği belirtildi.

KUMAMOTO KALESİ DE ZARAR GÖRDÜ

Kyodo News’in haberine göre, bölgenin önemli turistik noktalarından Kumamoto Kalesi’nin taş duvarlarında hasar oluştu.

2016 yılındaki depremde ağır hasar gören ve onarım çalışmaları devam eden kalede yeni hasarların boyutu henüz açıklanmadı.

Mifune Belediye Binası yetkilisi Hiroki Shimoda, sarsıntının kendisine 10 yıl önceki Kumamoto depremini hatırlattığını belirterek, “Çok korktum. Çevredeki evlerin çatı kiremitlerinin yere düştüğünü gördüm” dedi.

Kumamoto bölgesinde 2016 yılında meydana gelen depremde en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.