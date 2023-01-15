72 kişi taşıyan uçak düştü: 40 ölü

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 09:38

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 09:38

Nepal'in başkenti Katmandu'dan Pokhara kentine gitmekte olan Yeti Havayolları uçağı, 68 yolcu ve 4 mürettebatı ile düştü.

Yeti Havayolları sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın eski havaalanı ile Pokhara Uluslararası Havaalanı arasında düştüğünü belirtti.

Bartaula, uçakta bulunanlar arasında beş Hintli, dört Rus, bir İrlandalı, iki Güney Koreli, bir Avustralyalı, bir Fransız ve bir Arjantin vatandaşının bulunduğunu söyledi.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntü ve videolarda kaza bölgesinden dumanların yükseldiği görüldü.

??#BREAKING: Passenger Jet With At Least 70 People On Board Crashes

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Yeti Airlines flight from Kathmandu crashes in Pokhara, Nepal, with 72 people onboard with at least 70 people are dead pic.twitter.com/tbEM3zW9DR — R A W S G L ?? B A L (@RawsGlobal) January 15, 2023

Nepal Sivil Havacılık Otoritesine (CAAN) göre, olaya yerel halk, güvenlik personeli ve ambulans kurtarma için seferber edildi.

CAAN yetkilisi, devam eden arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda 40 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

CAAN tarafından yapılan açıklamada, "İç hatlar uçağı, Seti Boğazı'ndan saat (TSİ) 10:50'de Pokhara Uluslararası Havaalanı ile temas kurdu. Sonra da düştü" denildi.

Arama kurtarma çalışmalarına yardım eden bir kişi, "Uçağın yarısı yamaca, diğer yarısı ise Seti nehrinin geçidine düştü" ifadesinde bulundu.