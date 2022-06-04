83 yaşındaki Japon, Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti
Japon maceraperest Horie Keniçi, Pasifik Okyanusu'nu yat üzerinde tek başına geçen en yaşlı kişi unvanını elde etti. Keniçi, "Büyük bir sorun yaşamadan eve döndüm" diye konuştu.
ABD'nin batı kıyısındaki San Francisco'dan 27 Mart'ta denize açılan 83 yaşındaki Horie Keniçi, 69 günlük seyahat sonrası Japonya'ya ulaştı. Horie, bitiş çizgisi kabul edilen, Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama ile Tokuşima eyaletleri arasında Kii Kanalı'na yerel saatle 02.39'da ulaştı.
8 BİN 500 KİLOMETRELİK MESAFEYİ TEK BAŞINA GEÇTİ
Pasifik Okyanusu'ndaki 8 bin 500 kilometrelik mesafeyi yat üzerinde tek başına durmaksızın geçen Horie, bunu gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.
Seyahat sonrası Horie "Büyük bir sorun yaşamadan eve döndüğüm için oldukça mutluyum" dedi.
Bir ton ağırlığında, 6 metrelik yat "Suntory Mermaid" seyahat boyunca kendi bünyesindeki elektrik ihtiyacını, taşıdığı güneş panellerinden sağladı.
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