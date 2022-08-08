85 yaşındaki Norveç Kral'ı taburcu oldu

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:47

Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Norveç Kralı 5. Harald'ın sağlığı iyi" denildi.

31 yıldır tahtta olan kral, geçirdiği enfeksiyon rahatsızlığının ardından Oslo'da hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede antibiyotik tedavisi gördükten sonra taburcu oldu.

Görevleri çoğunlukla sembolik olan 5. Harald, son dönemde koronavirüse yakalandı. 2021 yılında dizinden ameliyat geçirdi. 2020'de solunum problemleri sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Kral ayrıca, 2003 yılında mesane kanseri nedeniyle ameliyat oldu. Ardından 2005 yılında kalp kapakçık sorunları nedeniyle başka bir ameliyat daha geçirdi. 2020 yılında başka bir ameliyatta kalp kapakçığı değişti.

5. Harald, 1905 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra ilk Norveçli hükümdar 7. Haakon'un torunu ve 1991 yılının Ocak ayından itibaren İskandinav ülkesini yönetiyor.