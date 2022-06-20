AB ile Mısır arasında yeni anlaşma: 'Ortaklık Öncelikleri Belgesi' imzalandı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:44

Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasında, 2027 yılına kadar sürecek başta enerji alanlarında iş birliğini kapsayan Ortaklık Öncelikleri Belgesi imzalandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da düzenlenen imza törenine, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell katıldı.

Açıklamaya göre, imzalanan ortaklık ve iş birliği süreci 2027'ye kadar sürecek. İmza töreni AB-Mısır Ortaklık Konseyi 9. Dönem Toplantısı çalışmalarının ardından düzenlendi.

AB Mısır Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Borrell'in görüşmelere ilişkin "ortaklığımız müthiş fırsatlara sahip, biz doğru yoldayız" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Mısır'ın al-Ahram gazetesi de Şukri'nin, Mısır'ın AB ile tüm alanlarda iş birliğini güçlendirme arzusu içinde olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Şukri, "Mısır, dünyanın tanık olduğu tehlikeli ekonomik zorluklara karşı durmaya çabalıyor" diyerek, ülkesinin enerji sağlama gücü sayesinde bu alanda olumlu bir ortak olacağını vurguladı.