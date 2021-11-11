AB Konseyi'nden Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı uzatma kararı

11 Kasım 2021 Perşembe, 16:55

AB Konseyi, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzattı.

Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki izinsiz sondaj faaliyetlerine karşı yanıt olarak uygulanan kısıtlayıcı tedbir çerçevesinin gözden geçirilmesinin ardından Konsey, bugün rejimi 12 Kasım 2022'ye kadar bir yıl uzatma kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin 'izinsiz sondaj faaliyetlerinde dahli olan kişi ve kurumlara ait mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasakları gibi yaptırımlar uygulayabilecek durumda olacağı' kaydedildi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs'ın Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.

-Sputnik