AB'den demokrasi açıklaması: 'Nijer için hala vakit var'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Nijer'de demokratik düzenin normal yollarla tesisi için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 10 Ağustos'ta yapacağı olağanüstü toplantıya kadar vakit olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:11
AB'den demokrasi açıklaması: 'Nijer için hala vakit var'
Abone Ol google-news

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB'nin Nijer'deki durumla ilgili tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin gayrimeşru yetkililerle çalışmamak için Nijer'deki tüm faaliyetlerini askıya aldığını belirten Stano, ECOWAS'ın tüm kararlarını desteklediklerini yineledi.

Stano, ECOWAS'ın 10 Ağustos'ta toplantı yapacağına işaret ederek, "AB durumu çok yakından izliyor. Durumun nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor. ECOWAS'ın eylem ve kararlarını destekleyeceğiz." dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü, "Ne karar vereceklerini görmek için perşembe günkü toplantılarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz hala AB olarak perşembe gününe kadar Nijer'de demokratik düzenin tesis edilmesine yönelik normal bir çözüm için arabuluculuğa fırsat olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

 


AB Nijer

İlgili Haberler

ABD'li diplomatik heyet, Nijer'deki cunta yönetimi ile görüştü

ABD'li diplomatik heyet, Nijer'deki cunta yönetimi ile görüştü
Almanya'dan Nijer'deki cuntaya uyarı: Ciddi sonuçlar bekliyor

Almanya'dan Nijer'deki cuntaya uyarı: Ciddi sonuçlar bekliyor
Nijer hava sahası kapatıldı

Nijer hava sahası kapatıldı

En Çok Okunan Haberler