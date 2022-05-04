AB: Rus devlet yayın organlarını yasaklayacağız
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasburg'da yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını paylaştı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte yürürlüğe girecek 6’ncı yaptırım paketinin detaylarını paylaştı.
Strasburg’da açıklamalarda bulunan von der Leyen, 3 Rus devlet yayın organının yasaklanacağını duyurdu.
Sözcü'de yer alan habere göre, konuşmada yeni yaptırım paketi ile ilgili detayları paylaşan von der Leyen, “Bir daha hiçbir şartla içeriklerini Avrupa Birliği’nde paylaşmalarına izin verilmeyecek, bu uydu da olur, telefon uygulaması da olur, internet de olur, kablolu TV de olur” ifadesini kullandı.
Yasak uygulanacak yayın kuruluşları hakkında ise von der Leyen, “Bunlar Rusya Devlet Başkanı Putin’in yalanlarını ve propagandalarını agresif bir şekilde yayıyorlar. Onların bu yalanları yaymasına izin vermemeliyiz” dedi.
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