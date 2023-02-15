AB temsilcisi, Ararat Mirzoyan'ın Türkiye ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi

Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Türkiye ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:22
AB temsilcisi, Ararat Mirzoyan'ın Türkiye ziyaretini
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Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Türkiye ziyaretine ilişkin konuştu.

Toivo Klaar, Mirzoyan'ın Türkiye ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi.

Klaar, "Bu, Ermenistan'ın ihtiyaç halindeki bir komşusunu destekleme kararının ardından gerçekleşen tarihi bir ziyarettir. Umarım Ermeni-Türk ilişkilerinin gelişmesini müjdeler" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Mirzoyan, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Ermeni arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü Adıyaman'ı ziyaret edecek.


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