AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Çin'in yükselişinden korkmuyoruz

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:38

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:39

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB-Çin ilişkilerinin gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

Josep Borrell, AB'nin, Çin'in yükselişinden korkmadığını belirterek, Pekin'i barış ve güvenlik de dahil olmak üzere daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.

Josep Borrell, "Çin'in yükselişinden korkmuyoruz. Ancak yarının dünyasının tarihinin Çin'in gücünü nasıl kullandığına bağlı olacağını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya'nın iklim acil durumu ve koronavirüs pandemisinin etkileriyle yüzleşmesi gerektiğini belirten Borrell, Çin'in barış ve güvenlik de dahil olmak üzere daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savundu.

Borrell, "Çin ve AB arasında güçlü bir ekonomik ilişki var. Ancak AB ile Çin arasında azaltılması gereken bir dengesizlik var. Borrell'in de belirttiği gibi, AB açık bir sistemin sürdürülmesiyle ilgilenmektedir ve AB haksız uygulamalara karşı önlem almakta tereddüt etmeyecektir" dedi.

"BAZI HAMMADDELER ÜZERİNDE ÇİN'E AŞIRI BAĞIMLIYIZ"

AB'nin kobalt, manganez ve magnezyum gibi bazı hammaddeler için Çin'e "aşırı" bağımlı olduklarını kabul eden Borrell, hayati çıkarlar tehdit edildiğinde AB'nin bu bağımlılıktan hızla kurtulabileceğini de söyledi.

Borrell, "Tek Çin politikasına temelden bağlı kalmaya devam ediyoruz. Bunu sorgulamak için hiçbir neden görmüyoruz... Ancak, statükoyu güç kullanarak değiştirmeye yönelik herhangi bir girişim kabul edilemez" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak Çin'e "dostça tavsiyelerde" bulunan Borrell, Pekin'in çatışmaya siyasi bir çözüm getirmemesi halinde "Çin ile güvene dayalı ilişkileri sürdürmenin imkansız olmasa bile son derece zor" olacağını kaydetti.

Borrell ayrıca, insan hakları konusunu da gündeme getirerek AB ve Çin'in bu konuda "derin ve ciddi" anlaşmazlıkları olduğunu belirtti.

Borrell, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Çin ziyaretini ertelediğini söylemişti.