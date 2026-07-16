ABD Başkan Yardımcısı’ndan İsrail’e sert sözler: Amerikan kamuoyunu değiştirmeye çalışıyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail hükümetindeki bazı isimlerin İran savaşını sona erdirmek amacıyla Washington yönetiminin yaptığı anlaşmaya karşı Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını söyledi. Vance, İsrailli yetkililerin askeri operasyonların sürmesini istediğini savundu.

Vance’ın açıklamaları, sunucu Joe Rogan’ın çarşamba günü yayımlanan podcast programında geldi. Açıklamalar, ABD ile İsrail arasında son dönemde kamuoyuna yansıyan görüş ayrılıklarının daha da derinleştiğini ortaya koydu.

Gelecekte ABD başkanlığına aday olabileceği değerlendirilen Vance, daha önce de İsrail hükümetinin politikalarını açıkça eleştirmişti.

İRAN ANLAŞMASINI SAVUNDU

Vance, İran ile savaşı sona erdirmek amacıyla geçen ay sağlanan anlaşmayı savundu.

Anlaşma, İran’ın füze programını sınırlandırmaması, nükleer tesislerin ortadan kaldırılması için açık bir yol haritası sunmaması ve İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah’a karşı yürüttüğü operasyonları kısıtlaması nedeniyle ABD ve İsrail’de eleştirilmişti.

Vance, “İsrail hükümeti içinde, askeri harekâtın devam etmesini istedikleri için bizi bu politikadan uzaklaştırmaya çalışan kişiler bulunduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde biliyorum” dedi.

İsrail hükümetindeki bazı isimlerle iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Vance, buna karşın bazı yetkililerin savaşın süresiz biçimde devam etmesi amacıyla Amerikan kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığını öne sürdü.

‘ABD KAMUOYUNU DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Vance, “İsrail sisteminde, Amerikan kamuoyunu değiştirerek savaşın süresiz devam etmesini sağlamaya çalışan kişilerin bulunduğunu kesin olarak biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Birçok müttefik ve rakip ülkenin Amerikan politikalarını etkilemeye çalıştığını söyleyen Vance, bu tür girişimlerin uluslararası siyasetin bir parçası olduğunu savundu.

Vance, “İsrail’in bunu yapması beni rahatsız etmiyor. Açıkçası Rusya’nın ya da başka ülkelerin bunu yapması da beni rahatsız etmiyor. Bu, 2026 yılında siyasi lider olmanın doğasında var” dedi.

Ancak bu girişimlerin ABD’nin siyasi kararlarını etkilemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Vance, “Beni rahatsız eden, bu operasyonların ve etki kampanyalarının Amerikan siyasi muhakemesini gerçekten değiştirmesidir” diye konuştu.

TRUMP'I İSRAİL'İN 'TEK MÜTTEFİKİ' OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Vance, haziran ayında İran anlaşmasına karşı çıkan İsrailli yetkilileri sert sözlerle eleştirmişti.

ABD’nin İsrail’e sağladığı milyarlarca dolarlık savunma yardımına işaret eden Vance, Başkan Donald Trump’ın İsrail’in “tek gerçek müttefiki” olduğunu savunmuştu.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey İsrailli yetkililer ise anlaşmanın İran’ın nükleer ve balistik füze programlarına ilişkin kaygıları gidermediğini ileri sürmüştü.

Yetkililer, bu görüşün İsrail yönetimi genelinde paylaşıldığını belirtmişti.

‘İSRAİL'İN ETKİSİ OLMASAYDI SAVAŞA GİRMEZDİK’

Vance’a, İsrail’in etkisi bulunmasaydı ABD’nin İran ile son savaşa girip girmeyeceği de soruldu.

Vance bu soruya, “Evet, girmeyeceğimizi düşünüyorum” yanıtını verdi.

Bununla birlikte Trump’ın, İsrail’in etkisinden bağımsız olarak İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğine güçlü biçimde inandığını belirten Vance, kendisinin de bu görüşü paylaştığını söyledi.

Vance, “Başkan, İsrail’den gelebilecek herhangi bir etkiden bağımsız olarak İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğine güçlü biçimde inanıyor. Ben de bu konuda onunla aynı fikirdeyim” dedi.