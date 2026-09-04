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ABD Başkanı Trump, Rusya'nın NATO topraklarına saldırmayacağını söyledi

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın NATO topraklarına saldırmayacağını söyledi

4.09.2026 22:37:00
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AA
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ABD Başkanı Trump, Rusya'nın NATO topraklarına saldırmayacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i çok iyi tanıdığını belirterek, “Putin, NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor” dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çok iyi tanıdığını belirterek "Putin, NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Almanya'nın, bir Alman havalimanına düzenlenen dron saldırısı için "Rusya'yı suçladığının" hatırlatılması üzerine, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmayacağına inandığını vurguladı.

ABD Başkanı, "Putin'in bunu yapacağını sanmıyorum. Onunla görüşüyorum ve onu çok iyi tanıyorum. Putin, NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor." değerlendirmesini yaptı.

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