ABD Başkanı Trump’tan seçim rüşveti: Paranın kaynağını açıklamadı!

ABD Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçi Parti’nin Kasım ayında yapılacak ara seçimde Kongre’deki çoğunluğunu koruması halinde her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar verme vaadinde bulundu.

Başkan Trump, Cumhuriyetçi Parti (GOP) ara seçim kongresi konuşmasında, paranın kaynağını açıklamadı.

Son Nüfus Sayımı verilerine göre, bu tür ödemelerin hayata geçirilmesi 1 trilyon dolar veya daha fazlasına mal olabilir.

DAHA ÖNCE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI!

Trump seçim öncesi daha önce de adeta “rüşvet” dağıtır gibi sözler verdi, ancak yerine getirmedi.

Başkanlık seçimi öncesi “Kazanırsam 2 bin dolar vereceğim” dedi, ayrıca gümrük vergilerinden halka binlerce dolar dağıtacağı vaadinde bulunmuş, ancak sözünde durmamıştı.

Trump'ın konuşması, tipik miting temalarından farklı değildi.

Gümrük vergileri, İran'ın nükleer programının tasfiye edilmesinin önemi ve seçmen kimlik tespiti ile kayıt gerekliliklerini kısıtlayacak bir yasa tasarısına duyulan ihtiyaç gibi konulara değindi. Ayrıca enflasyonun, göreve geldiği döneme kıyasla daha düşük olduğunu öne sürdü.

KAMUOYU YOKLAMALARI CUMHURİYETÇİLERİ ÜZÜYOR

Kamuoyu yoklamaları, Cumhuriyetçilerin bu yıl hem Temsilciler Meclisi hem de Senato üzerindeki kontrolü kaybedebileceğini gösteriyor.

Siyasi gözlemciler, Cumhuriyetçi Parti'yi; Trump’ın kendi çıkarları doğrultusunda kararlarla şekillenen bir yönetimin etrafında kümelenmiş, "benzeri görülmemiş bir parti" olarak tanımlıyor.

Bu durum; bir balo salonu inşa ettirmeyi, müttefiklerine nispet yapmak amacıyla önemli yerlerin isimlerini değiştirmeyi ve kendi yüzünü bir madeni paraya bastırmayı da kapsıyor.