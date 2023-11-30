ABD başkanlık seçiminde kime oy vereceğini açıkladı
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 2024 ABD başkanlık seçiminde mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a oy vermeyeceğini söyledi.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, New York Times tarafından düzenlenen bir konferansta konuştu.
Musk, 2024 ABD başkanlık seçiminde mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a oy vermeyeceğini söyledi.
Musk, "Biden'a oy vereceğimi sanmıyorum" dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a oy verip vermeyeceği sorusuna ilişkin Musk, "Demek istediğim, bu kesinlikle zor bir seçim" ifadelerini kullandı.
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