ABD Büyükelçisi Barrack: ‘Türkiye, İsrail’in Suriye saldırısı konusunda uyarılmadı’

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail’in Suriye’nin kuzeyindeki askeri havaalanına düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reuters’a konuşan Barrack, Türkiye’nin İsrail saldırısı konusunda önceden uyarılmadığını söyledi. İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin kuzeyine, Türkiye sınırına doğru ilerlediğinin görüldüğünü belirten Barrack, Ankara’nın saldırıya karşı askeri bir tepki verme ihtimali bulunduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Barrack, “Neyse ki, sağduyulu yaklaşım durumun daha da kötüleşmesini engelleyebildi” dedi.

ABD’DEN TÜRKİYE-İSRAİL-SURİYE MEKANİZMASI

Barrack, Washington’ın İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurulması için çalıştığını açıkladı.

İsrail’in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na yönelik saldırısının, İsrail tarafında Türkiye’nin yakın gelecekte söz konusu bölgede askeri varlığını artırabileceğine ilişkin bir algıyı yansıttığını belirten Barrack, bunun üç ülke arasında iletişim mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu söyledi.

“Gelecekteki yanlış anlaşılmaları önlemek için aktif olarak üzerinde çalıştığımız bir şey bu. Şu anki öncelik, gerilimleri azaltmak ve daha ölçülü bir yaklaşım için alan açmaktır” diyen Barrack, "Bu, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi içeren bir çatışma önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Gelecekteki yanlış anlaşılmaları önlemek için aktif olarak üzerinde çalıştığımız bir şey bu. Şu anki öncelik, gerilimleri azaltmak ve daha ölçülü bir yaklaşım için alan açmaktır" ifadelerini kullandı. Barrack, "Bu sabah meydana gelen olay, bu çabaları yoğunlaştırma ve süreci genişletme ihtiyacını gösteriyor" ifadelerini kullanırken ABD'nin halihazırda taraflar arasında bilgi paylaşımı ve diyalog mekanizmasını kolaylaştırdığını vurguladı. Barrack, "Daha fazla kaynak ayrılmış daha sağlam bir mimariye ihtiyaç var" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetti.