ABD, çekilmenin ardından ilk kez Taliban ile görüşecek
Afganistan'dan çekildikten sonra ABD ilk kez Taliban yetkilileri ile yüz yüze görüşecek.
ABD yönetimi, Afganistan'dan askerlerini çektiği tarihten bu yana cihatçı Taliban temsilcileriyle yapılacak ilk resmi görüşmeye hazırlanıyor. Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, bugün ve yarın gerçekleştirilecek görüşmelerde, Doha Anlaşması'nın da gözden geçirileceğini belirtti.
Görüşmeler, Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak. Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, "terör" konusunun da ele alınacağını söyledi.
Öte yandan yabancı yurttaşların ülkeden ayrılması da masaya yatırılacak hususlar arasında yer alıyor.
31 Ağustos’ta yabancı birliklerin Afganistan’dan çekilme süreci tamamlanmıştı.
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