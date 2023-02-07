ABD, Çin'in istihbarat yetenekleri hakkında pek çok veri elde ettiklerini iddia etti

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:23

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:23

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, katıldığı bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jake Sullivan, düşürülen Çin balonunun enkazını "toplamanın ve incelemenin" biraz zaman alacağını söyledi.

Sullivan, "Ancak, ABD toprakları üzerinde hareket ederken çeşitli yöntemlerle izlediğimiz bu balonun yetenekleri ve keşif yöntemleri hakkında şimdiden pek çok veri elde edebildik" dedi.

Sullivan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Önceki yönetimle ilgili bilgi akışı hakkında konuşamam, ancak size şunu söyleyebilirim ki önceki yönetimin kilit üyeleriyle temasa geçtik ve onlara incelememiz hakkında bilgi vermeyi teklif ettik ve öğrendiklerimizi onlara anlatmaya istekli olduğumuzu ifade ettik."