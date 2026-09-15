ABD’de 23 yaşındaki belediye başkanı görevden alındı

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Stockbridge kentinin Belediye Başkanı Jayden Williams, belediye meclisinin kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Ocak ayında göreve başlayan ve Georgia tarihinin en genç belediye başkanı olarak kayıtlara geçen Williams’ın görev süresi yaklaşık 9 ay sürdü. Stockbridge Belediye Meclisi, 12 Eylül’de yaklaşık 10 saat süren duruşmanın ardından Williams’ın azline ve görevden alınmasına karar verdi.

Williams hakkındaki soruşturmanın ana başlıklarından biri, belediyeye ait satın alma kartını kişisel harcamalarında kullandığı iddiası oldu.

Belediye yetkilileri, Williams’ın söz konusu kartla yemek, kıyafet ve saç kesimi gibi kişisel giderler yaptığına ilişkin kayıtları meclise sundu.

Williams ise belediye kartının kişisel banka kartına benzediğini ve bazı harcamaları yanlışlıkla bu kart üzerinden gerçekleştirdiğini savundu.

Daha sonra kartları değiştirdiğini ve benzer bir karışıklığın tekrar yaşanmasını önlemeye çalıştığını söyledi.

18 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYLE MESAJLAR GÜNDEME GELDİ

Soruşturma sürecinde Williams ile 18 yaşındaki erkek bir lise öğrencisi arasındaki mesajlaşmalar da gündeme geldi.

Polis kayıtlarına göre mesajlaşmalar, öğrencinin telefonunun başka bir soruşturma kapsamında incelenmesi sırasında ortaya çıktı. Yazışmaların bir bölümünün kişisel ve cinsel içerikli olduğu belirtildi.

Williams da belediye meclisindeki ifadesinde bazı mesajların açık içerikli olduğunu kabul etti.

Polis, öğrenci 18 yaşında ve Georgia yasalarına göre yetişkin kabul edildiği için Williams’ın mesajlaşmalar kapsamında herhangi bir suç işlemediğini bildirdi.

Bununla birlikte dosya, seçilmiş bir kamu görevlisinin kentle bağlantılı olduğu belirtilen bir öğrenciyle ilişkisi nedeniyle olası etik ve idari ihlaller açısından Stockbridge Etik Kurulu’na iletildi.

Williams ise öğrenciyle göreve başlamadan önce tanıştığını ve çevrimiçi iletişimlerinin Ocak 2026’da belediye başkanı olarak yemin etmesinden önce gerçekleştiğini söyledi.

Öğrencinin belediyenin “Mayor for a Day” programına hiçbir zaman katılmadığını belirten Williams, söz konusu ilişkinin resmi bir mentorluk programıyla bağlantılı olduğu iddiasını reddetti.

MECLİS “KAMU GÖREVİ KAMU GÜVENİDİR” DEDİ

Belediye avukatları, kamu kaynaklarının kullanımı, belediye araçları ve öğrenciyle yazışmalar dahil olmak üzere olayların bütün halinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Belediye Meclisi, Williams’ı görevi kötüye kullanma, görevde usulsüzlük ve yeminini ihlal gerekçeleriyle azletti; ardından yapılan ikinci oylamada görevden alınmasına karar verdi.

Williams’ın avukatı ise yaşananların görevden alınmayı gerektirecek kasıtlı bir kötüye kullanım değil, deneyimsizlik ve hatalardan kaynaklandığını savundu.

Williams hakkında belediye kaynaklarının kullanımı ya da öğrenciyle yazışmaları nedeniyle herhangi bir ceza davası açılmış değil.

Belediye Meclisi’nin kararı idari ve siyasi nitelik taşırken, Williams’ın hukuk ekibi görevden alma kararına karşı mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

Jayden Williams, Clark Atlanta University’de öğrenciyken Stockbridge Belediye Başkanlığı için kampanya yürütmüş ve seçilmesinin ardından Georgia tarihinin en genç belediye başkanı olmuştu.