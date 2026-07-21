ABD'de Demokrat Parti içinde İsrail çatlağı derinleşiyor

ABD Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta İsrail'e yönelik Amerikan finansmanının durdurulmasını öngören bir teklif etrafında yaşanan sert tartışma, Demokrat Parti içinde İsrail politikasına ilişkin görüş ayrılıklarının giderek derinleştiğini ortaya koydu.

Oylama, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı daha sert bir tutum benimsenmesini isteyen ilerici kanadın parti üzerindeki etkisinin arttığını gösterdi.

ABD merkezli Axios'un haberine göre, Demokrat Partili 103 Temsilciler Meclisi üyesi, Dışişleri Bakanlığı bütçe tasarısına eklenen ve tasarı kapsamındaki hiçbir kaynağın İsrail için kullanılmamasını öngören değişiklik önergesine destek verdi. Bu sonuç, parti tabanındaki siyasi eğilimlerin değişmeye başladığının yeni bir göstergesi olarak değerlendirildi.

"İSRAİL'E BAKIŞ DEĞİŞİYOR"

Bazı Demokrat vekiller, değişiklik önergesinin askeri olmayan diplomatik destek programlarını da kapsam dışı bırakmamasını eleştirse de, önergeye Netanyahu hükümetinin Gazze ve Lübnan politikalarına tepki göstermek amacıyla destek verdiklerini ifade etti.

Kararsız seçmenlerin yoğun olduğu bir seçim bölgesini temsil eden Demokrat bir milletvekili, son bir yılda seçmenlerin İsrail'e bakışında belirgin bir değişim yaşandığını belirterek, görevinin seçmenlerinin görüşlerini temsil etmek olduğunu söyledi.

Aynı vekil, birçok Amerikalının Gazze'de yaşanan büyük yıkım karşısında vergi gelirlerinin nasıl harcandığını sorguladığını ifade etti. Gazze Şeridi'ndeki konutların yaklaşık yüzde 85'inin zarar gördüğünü ya da yıkıldığını öne sürdü.

'AIPAC'A RAĞMEN' KAZANILAN ZAFER

İlerici Demokrat adayları destekleyen Adil Demokratlar'ın sözcüsü Usame Andarabi ise, örgütün desteklediği adayların, Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) tarafından desteklenen rakiplerini yenmesinin Demokrat Parti yönetimini seçmen taleplerine daha duyarlı davranmaya zorladığını savundu.

Parti içindeki İsrail yanlısı isimler ise oylamanın esasen siyasi baskıların sonucu olduğunu öne sürdü.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Josh Gottheimer, meselenin artık İsrail politikasından ziyade 'partinin sert sol kanadını kızdırma korkusu' haline geldiğini söyledi.

Demokrat vekil Steve Cohen de siyasi baskının oylamada etkili olmuş olabileceğini kabul ederken, Netanyahu'nun görevde kalmayı sürdürmesi halinde Kongre'de İsrail'e mali destek verilmesine karşı çıkan seslerin daha da artacağı uyarısında bulundu.

PARTİ NASIL İKİYE BÖLÜNDÜ?

Oylama, Demokrat Parti liderliği içindeki görüş ayrılıklarını da gözler önüne serdi.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, değişiklik önergesine karşı oy kullanan 98 Demokrat arasında yer aldı. Parti kaynaklarına göre Jeffries'in önergeye karşı yürüttüğü kulis çalışmaları, yaklaşık 30 ila 40 Demokrat vekilin tutumunu etkiledi. Aynı kaynaklar, Jeffries'in müdahalesi olmasaydı önergeye destek veren Demokrat vekil sayısının yaklaşık 150'ye ulaşabileceğini öne sürdü.

Siyasi gözlemcilere göre oylama, Gazze'deki savaşın Demokrat Parti tabanında kamuoyu algısını hızla değiştirdiğini ortaya koyuyor. Bu değişimin, yaklaşan seçimler öncesinde parti yönetimi üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor.