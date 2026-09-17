ABD’de faiz gerilimi: Trump yüzde 1 istedi, Fed artırıma gitti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım kararının ardından bankaya yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

Trump, sahibi olduğu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini savundu.

“ABD’de faiz oranları yüzde 1 veya daha düşük olmalı çünkü dünyadaki açık ara en iyi kredi notuna sahibiz” ifadelerini kullanan Trump, paylaşımını, “Amerika Birleşik Devletleri için faiz oranlarını düşürün ve bunu hızlı yapın” sözleriyle tamamladı.

Trump’ın açıklamaları, yılın başında Fed Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’a yönelik bugüne kadarki en açık eleştirilerinden biri olarak değerlendirildi.

Trump daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Warsh’a güvenmeye devam ettiğini belirtirken, Fed yönetim kurulunu eleştirdi.

Warsh ile görüştüğünü söyleyen Trump, Fed yönetimine ilişkin, “Kurul çok düşmanca davranıyor. Çok siyasiler ve yanlış şeyler yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce Fed Başkanı Jerome Powell’ı da istediği ölçüde faiz indirimi yapmadığı gerekçesiyle sık sık eleştirmişti. Trump, Powell için “çok geç” ifadesini kullanmıştı.

FED FAİZİ 25 BAZ PUAN ARTIRDI

Fed yetkilileri, çarşamba günü yapılan toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltilmesine oybirliğiyle karar verdi.

Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, faiz artışını, “ölçülü, ciddi ve sorumlu bir karar” olarak nitelendirdi.

Warsh, kararın temel gerekçesinin yüksek enflasyon olduğunu belirterek, “Açık gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir bu seviyelerde” dedi.

Fed’in yayımladığı yeni ekonomik projeksiyonlar da faiz artışlarının devam edebileceğine işaret etti.

Fed’deki 18 politika yapıcının 16’sı, yıl sonuna kadar en az bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışı beklediğini bildirdi. Yalnızca iki yetkili faizlerin mevcut seviyede tutulacağı yönünde görüş açıkladı.

Warsh ise gelecekteki faiz kararlarına ilişkin yönlendirme yapılmasına karşı olduğunu belirterek kendi faiz tahminini paylaşmadı.

“ENFLASYONDAKİ EĞİLİM İYİLEŞMEDİ”

Haziran ayında göreve başlayan Warsh, ilk döneminde Fed’i faizleri sabit tutmaya yönlendirmişti. Ancak enflasyon baskılarının sürmesi nedeniyle Fed içinde faizlerin artırılması gerektiğini savunan görüşler de güç kazanmıştı.

Warsh, son enflasyon verilerinin ardından para politikasında yeni bir adım atılması gerektiğini söyledi.

“Bu yaz açıklanan enflasyon verileri, temel eğilimlerin iyileştiğini göstermiyor” diyen Warsh, Fed’in fiyat istikrarını sağlamak için harekete geçmek zorunda kaldığını ifade etti.

Trump, Fed’e yönelik eleştirilerinde ABD’nin dış ticaret açığını da gündeme getirdi.

ABD’nin diğer ülkelerle verdiği ticaret açıklarını “kayıp” olarak nitelendiren Trump, “Dünyadaki hemen hemen her ülkeyi biz taşıyoruz ve bu daha fazla devam edemez” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce de ABD’nin ticaret açığı verdiği ülkelerle ticareti sınırlandırma tehdidinde bulunmuş ve Fed’den faizleri düşürmesini istemişti.

WARSH, TRUMP İLE GÖRÜŞME SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Fed’in faiz kararını Trump’a açıklamak üzere Beyaz Saray ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Warsh ise doğrudan yanıt vermedi.

Warsh, “Başkan ile yapılacak görüşmelere ilişkin paylaşabileceğim bir şey yok” demekle yetindi.

Warsh, göreve gelirken Fed’in para politikası kararlarında bağımsızlığını koruyacağını, diğer ekonomik konularda ise Beyaz Saray ile daha yakın çalışabileceğini açıklamıştı.