ABD'de haber takibi yapan helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Los Angeles kentinde feci bir kaza yaşandı.

NBC News'in haberine göre, kanala ait bir helikopter, California'nın Los Angeles kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bir otobüs kazasını haberleştirmek için havalandı ve bir süre sonra düştü.

İtfaiye yetkilileri, helikopter kazası sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden en az birinin kaza anında bölgede bulunan bir yaya olduğunu kaydetti.

Olaya ilişkin başlatılacak soruşturmaya Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) de dahil olacağı aktarıldı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, hem otobüs hem de helikopter kazasında hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu dile getirdi.